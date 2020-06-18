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Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико арестован

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  • 18.06.2020, 17:19
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Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико арестован
Виктор Бабарико
Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Лукашенко испугался сильного соперника.

Экс-глава Белгазпромбанка и претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико задержан. Об этом в эфире Белтелерадиокомпании сообщил глава КГК Иван Тертель.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард утром в четверг были доставлены в Департамент финансовых расследований. Они дают показания по "делу Белгазпромбанка". В доме претендента на президентский пост прошел обыск.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.


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