Дома и квартира Эдуарда Бабарико арестованы 36 19.06.2020, 11:17

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Фото: tut.by

Арест наложен Департаментом финансовых расследований КГК.

Вчера были задержаны Виктор Бабарико, претендент в президенты, собравший рекордное для альтернативного кандидата число подписей, а также его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца. Оба находятся в СИЗО КГБ. Как стало известно tut.by, на недвижимость Эдуарда Бабарико уже наложен арест.

Из недвижимости у Эдуарда Бабарико два дома и двухкомнатная квартира в Минске. Вчера, напомним, в доме, расположенном в Мочанах, прошел обыск. У второго дома в Цне дежурила машина с людьми в штатском.

Фото: tut.by

В этот дом семья Бабарико переехала несколько лет назад, и в последнее время там проживал только Виктор Бабарико. Первый дом семьи, расположенный в Цне, пустовал, об этом рассказали соседи.

Сам Эдуард Бабарико проживает в минской двухкомнатной квартире вместе с девушкой Александрой Зверевой. Вчера она показала, как выглядит их квартира, и рассказала, что ждет обыска.

Фото: tut.by

Как стало известно tut.by из достоверных источников, вчера на оба дома Эдуарда Бабарико и квартиру Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля был наложен арест. Срок ареста не определен.

22:20Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.