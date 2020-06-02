Ключ к победе 2 Наталья Радина

2.06.2020, 10:57

4,325

Фото: «Радыё Свабода»

До желанной свободы осталось несколько шагов.

Очевидно, что большинство белорусов сегодня ненавидят Лукашенко и хотят перемен в стране. Это доказывают и массовый выход людей на улицы в последние недели; и ничтожный, не превышающий трех процентов рейтинг диктатора; и то, что все больше людей, которые раньше осторожничали и молчали, начинают высказываться против режима.

Лукашенко, конечно, струсил и запаниковал, но за власть еще судорожно цепляется. Только за последние три дня в результате очевидной и позорной провокации был арестован известный блогер и руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей Тихановский, к 15 суткам ареста приговорены лидер Белорусского Народного Конгресса и партии «Народная Грамада» Николай Статкевич, координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и Андрей Войнич, лидер «Молодого Фронта» Денис Урбанович. В Бресте судебные исполнители описали и конфисковали имущество семьи координаторов «Европейской Беларуси» Андрея и Полины Шарендо. Список далеко неполный, суды продолжаются. Всего за три дня арестованы около 70 человек.

Сейчас многое зависит от нашей реакции на происходящее. Молчание или равнодушие общества будет воспринято беспредельщиками как сигнал для продолжения давления. Поэтому нам ни в коем случае нельзя останавливаться.

Давайте вспомним факты. Лукашенко — самозванец, он нелегитимен, его правление незаконно. Мир ни разу не признал его «выборы» свободными и справедливыми. Все его так называемое правительство — клика, все его так называемые депутаты — клоуны и тунеядцы.

Спектакль с арестом Сергея Тихановского в Гродно показал, что сегодня эта вцепившаяся во власть свора опирается только на проституток разных мастей. Против них сегодня все нормальные и разумные люди страны.

Десятки тысяч человек выходят на улицы белорусских городов. Это огромная сила и огромный потенциал.

Наша сила — в солидарности и поэтому, в первую очередь, мы должны защитить лидеров и добиться их немедленного освобождения. Как дочь военного я знаю: если знамя воинской части достается врагу или теряется, то воинская часть подлежит расформированию. Арестованные лидеры Статкевич и Тихановский — наше знамя. Мы должны их освободить любом путем. В этом ключ к победе.

Все потенциальные кандидаты в президенты, если они называют себя альтернативой диктатору, обязаны четко и ясно высказаться за немедленное освобождение политических заключенных.

Если они не сделают этих четких и ясных заявлений, а будут по-прежнему бормотать нечто общее и невнятное, значит, они не являются никакой альтернативой бесноватому Лукашенко.

Быть солидарным — это не только моральная позиция. Это, если хотите, демонстрация здравого смысла. Напомню, что в 2010 году в тюрьме оказались 8 из 10 участников президентской «гонки». Тогда белорусы не смогли защитить своих лидеров, а страна застряла в болоте еще на десять лет.

Если Виктор Бабарико или Валерий Цепкало будут разделять людей на «националистов», «оппозиционеров» и «своих» — значит, они не в состоянии стать президентами для всего народа. Для этого нужно спуститься со своего номенклатурного «олимпа», выйти за пределы территорий своих особняков и элементарно начать уважать тех людей, которые жили в беде и нужде все эти годы и сегодня вышли на улицы в поисках справедливости. А также тех, кто много лет рисковал жизнью и здоровьем ради свободной Беларуси. Надо открыть глаза и увидеть, что в оппозиции к Лукашенко сегодня не только клиенты банков и резиденты ПВТ, а весь народ — рабочие, сельские жители, интеллигенция.

Нам же всем надо перестать уповать на столичных «чудо-богатырей», которые якобы решат все наши проблемы. В каждом из нас таится огромный потенциал.

Уверена, что во всех городах, где выстраивались длинные очереди, чтобы подписаться за перемены, найдется группа активных граждан, способных взять на себя ответственность и организовать условный стачком, чтобы, не ожидая «приказов из центра», начинать действовать. Собственно, именно таким образом проявил инициативу и стал лидером сам Сергей Тихановский.

Хватит комплексовать. Давайте верить в себя и свои силы. До желанной свободы осталось несколько шагов.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

Николай Статкевич и Сергей Тихановский