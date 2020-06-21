23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много 11 «Непрофессиональный журналист»

21.06.2020, 10:02

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«Непрофессиональный журналист» поддержал Флешмоб солидарности.

Видеоблогер из Мозыря Полина опубликовала 17 июня обращение, в которомпризвала к проведению Флешмоба солидарности с 23 июня каждый день в 19.00.

Блогер «Непрофессиональный журналист» на своем Youtube-канале поддержал эту инициативу:

«Хочу поделиться классной идеей которую уже обсуждают в интернете.

Все прекрасно понимают, что у ополоумевшего таракана рейтинг упал за плинтус. Это заставляет его нервничать и предпринимать разные идиотские шаги, в надежде, что его хоть кто-то полюбит.

Но насильно мил не будешь, и все что ему остается, это сидеть с чемоданами перед заправленным самолетом и ждать, когда его отстранят от власти и выпрут из страны.

Не буду перечислять все его преступдения и косяки – жалко времени. Остановлюсь на последних.

Он использовал коронавирус для физического уничтожения людей, пренебрежительно говоря в наш адрес, что мы – НАРОДЕЦ. Медиков на этой войне оставили один на один с пандемией, оставили без защиты, в очередной раз наобещав с три короба и не выполнив своих обещаний.

От коронавируса пострадали десятки тысяч и умерли тысячи белорусов, это и медики и простые люди, наши отцы, матери и сестры с братьями.

Но безумцу и этого было мало. Он бросил за решетку реальных лидеров, тех, кто одной левой победил бы его на честных выборах. Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца. Десятки патриотов Беларуси сейчас за решеткой по одной причине – их боится таракан!

Во время всего этого дикого абсурда мы должны поддержать всех героев, которые оказались в опасности из-за сумасшедшего диктатора – и врачей, и активистов, и их семьи.

Предлагаю начать Флешмоб солидарности.

Каждый день, начиная с 23 июня в 19.00 мы должны быть вместе.

Что нужно сделать?

Просто надо открывать окно или балкон квартиры или выйти на общий лестничный балкон на две минуты и… Дальше – все зависит от вашей фантазии и смелости. Аплодисменты, шлепанье тапками друг по перилам, свист, стучание ложками и черпаками по кастрюлям - все сойдет, главное, чтобы слышали все соседи и гуляющие во дворах люди.

Так мы сможем продемонстрировать не только свою солидарность с медиками и политическими заложниками, но и друг с другом, мы сможем обозначить себя. Так начинали во многих странах борьбу с диктатурой, и с этого начинались большие победы.

Всего лишь две минуты свободы каждый день, не выходя из дома.

23 июня в 19.00 выглянем в окно, улыбнемся друг другу и покажем, что нас много. А потом, на следующий день, сделаем то же самое. И на следующий, и на следующий.

И все у нас получится».