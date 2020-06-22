«Лукашенко, народ Беларуси тебя увольняет!» 22.06.2020, 7:33

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Фото: tut.by

Для «Саши 3%» начался обратный отсчет.

Многотысячный Пикет солидарности прошел 18 июня в Минске. Люди выстроились в живую цепь на несколько километров, от Площади Якуба Коласа до вокзала. Акция продолжалась около семи часов, с 18.00 до часа ночи.

На следующий день, 19 июня, по всей Беларуси вышли десятки тысяч человек, километровые живые цепи образовались во многих городах.

Читатели Charter97.org поделились своим мнением об акциях солидарности:

«Ребята, молодцы! Вам удалось дать всем надежду на возрождение Беларуси!

Прихлопнем таракана 3%!»

«Спасибо, Народ! Какие мы все красивые, умные, добрые... Мы заслуживаем свободной мирной жизни!»

«Если Бог хочет наказать, то он забирает разум. Рожденное дитя нельзя уже родить обратно. Народ проснулся и прозрел - что бы уже не делал Саша 3%, он потерял легитимность. Он может накидывать на себя пух, может пыжится, может грозно раздувать щеки - начался обратный отсчет, и с этим ничего сделать уже нельзя».

«Идем до конца. Отставка Лукашенко. Мы (народ) закон, снимаем кандидатуру Лукашенко. Долой! Ты больше не правитель. Всем структурам власти: переходите на сторону народа. Время идет на дни, потом будет поздно. Лукашенко, мы тебе отказываем в регистрации на выборы».

«Рождение Народа на наших глазах! Революция сознания, возвращение гордости за народ! СПАСИБО БЕЛОРУСЫ-ЛИТВИНЫ!»

«Милиция, военные, вы видите все своими глазами! Вы видите - это и есть падение режима! У вас есть еще шанс стать на сторону людей и свергнуть вместе с нами лысую покрышку. Потом - будет поздно, вас не ждет ничего, кроме гонений и арестов + тюремные сроки за пособничество режиму. Одумайтесь, ведь вопрос о жизни и судьбе ваших родных и близких, и им придется нести ваш груз ответственности за ваши преступления. Подумайте о своих детях, им еще здесь жить. Режим обречен, это абсолютно безвозвратный процесс, запущенный в социуме. Его уже никак не остановить».

«Ну что, мозаичный, увидел? А где к тебе была такая очередь? Тебя страна ненавидит, у тебя крыша совсем поехала... Пришел час расплаты. А какой он будет страшный, если не успеешь убежать... Белорусы, мы - молодцы, мы сегодня доказали, что пришел конец нашему терпению, теперь еще больше должны выйти. Назначайте срок на забастовку по всей стране... Это чудовище надо убирать как можно скорее всего семейкой. Он должен вернуть, что украл у народа, ответить за исчезнувших людей, ответить за взрыв в метро. Ответить за то, что в нечеловеческих условиях держит оппозицию и правозащитников. Все, фашист, пришло твое время сдаваться, как бы ты ни бесился, как бы не обзывал народ… А силовики - подумайте с кем вам быть, с шизофреником или с народом... Шизофренику приходит конец».

«Отрываем свои пятые точки от диванов! Такие митинги нужны каждый день! Автозаки едут мимо - если людей будет еще больше, они ничего не смогут сделать. Дадим наконец этим летом пинка под зад плешивой 3-процентной истеричке!»

«Нужна общенациональная забастовка, как в Польше в конце 80-х, во всех городах, вплоть до районных, выходить и стоять, чтоб поняли: народ шутить не будет и что народ - это сила, это ураган, сметающий все, что ему обрыдло. От этой рожи тошнит уже всех».

«Белорусы, вставайте. Поддержим нашу столицу, город-герой Минск. Выходим по всей Беларуси на центральные улицы наших городов и становимся в очереди. Приглашаем местные телеканалы, стримим, снимаем видео и фото. Вы посмотрите, как испугалась власть в Минске, а в регионах, где все друг друга знают, власть станет на нашу сторону. Хватит бояться. Вместе мы сила. Вперед, в светлое будушее. Жыве Беларусь!»

«Поставить подпись за кандидата - лишь первый шаг на пути к свободе, но этого крайне мало. Нельзя останавливаться, нельзя давать волю страху и лени, нельзя снова впадать в спячку. Осталось совсем немного. Нужно набраться решимости и выйти на улицу, высказать свое мнение, свой протест. Пока есть возможность протестовать мирно, давайте это делать. Лукашенковская кодла сама в страхе, как говорит молодежь - «на измене». Нужно показать, что нас много и мы полны решимости, тогда ни один подонок в погонах не посмеет поднять дубинку, тогда тараканья шайка сама начнет разбегаться и прятаться по щелям. Беларусь будет свободной!»

«Сидит тараканище. Усенками шевелит. Лапками потрясает. Грозится. А кто его боится? Был бы тапок. Хлоп. И нет тараканищи. Как и его блюдолизов кивающих».

«Явным доказательством того, что народ и лидеры оппозиции становятся единым стержнем, послужил массовый выход 18.06.2020. Это как по палке ударить сильно по одному концу - и получить в лоб другим концом. Власть ударила по лидерам - и тут нежданка прилетела».

«Лысая резина, уходи! Нас много! Жыве Беларусь! Долой Лукашенко!»

«Пронесем на древках наших знамен лукавую заразу. И стряхнем ее в Немигу, пусть простит нас река и смоет этот позор с земли Беларуси!»

«Спасибо всем, кто выходит - вы настоящие герои! Нас уже тысячи в Минске, по всей Беларуси - десятки тысяч! Но чтобы раз и навсегда избавиться от «тнп», нас должно быть еще больше - сотни тысяч! Поэтому обращаюсь ко всем, кто вышел - информируйте своих родных, друзей, коллег, всех, с кем у вас есть контакты в соцсетях о том, что мы как никогда близки к победе, и призывайте их присоединиться! Победа будет за нами!»

«Лукашенко, народ Беларуси тебя увольняет! Пошел вон!»