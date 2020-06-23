Силовики разных ведомств присоединяются к акции «Армия с народом» 23.06.2020, 9:48

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Флешмоб поддерживают люди разных званий.

Белорусы запустили новый флешмоб. Граждане страны разных профессий начали выкладывать фотографии с посланиями против Лукашенко.

Все большего силовиков из разных ведомств присоединяются к флешмобу, отмечая что «армия с народом», сообщают белорусские телеграм-каналы.

Напомним, ранее сотрудники МВД, КГБ, Министерства обороны и других ведомств приняли участие во флешмобе.