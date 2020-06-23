Рабочий МЗКТ: Хватит кормить Дрозды! 5 23.06.2020, 13:38

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ФОТО: ТАСС

Мы – люди.

Рабочий Минского завода колесных тягачей рассказал пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, как настроены люди предприятия и что происходит на производстве:

- Работаю на МЗКТ, сил нет больше молчать.

И так дела были так себе, хоть на первый взгляд и получше, чем на других заводах, но сейчас вообще какой-то трэш просто! Сначала начала падать зарплата, правда относительно роста цен. К Новому году это стало очень даже ощутимо. Потом этот коронавирус, половина слегла, часть из них ходила на работу в очень плохом состоянии, при том, что работа у нас в последнее время все больше походит на создание видимости деятельности.

Потом начали мастера и вообще начальство давить на сбор подписей за трехпроцентного придурка, но многие из тех, с кем общаюсь просто посылали начальство. Кого-то лишали премий, но до увольнений почти не доходило.

А у нас мужики вот что говорят некоторые, что если все сейчас пустить на самотек, то тогда наши семьи точно без кормильцев останутся, нужно уже отправлять сашу3% на нары и если народ повалит на противостояние с властью, то мы должны тоже присоединяться.

У дядьки из моего цеха сын в ОМОНе работает, говорит, что у них настрой тоже радикальный, многие хотят увольняться, потому что не собираются поднимать руку на людей ради неизвестно чего, все понимают уже, что Лукашенко страну до ручки довел.

А я лично думаю, что нам и другим заводам нужно будет забастовку объявлять, хватит кормить своей кровью эти проклятые Дрозды, нам тоже пора жить начинать, мы тоже люди.