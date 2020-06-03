В Минске от пневмонии умерла медсестра, которая брала анализы в частном медцентре 1 3.06.2020, 16:38

3,710

Ей было 40 лет.

24 апреля cкончалась 40-летняя Алла Григоревич . Она жила в селе Михановичи Минского района и работала в медицинском центре «Инвитро» в Минске, сообщает «Радыё Свабода».

Алла работала старшей медсестрой, брала анализы в медицинском центре. Она заболела в начале апреля, лежала дома с высокой температурой. Алла была госпитализирована 15 апреля и скончалась 24-го. В свидетельстве о смерти говорится, что у Аллы Григоревич была двусторонняя пневмония, коронавирус не был подтвержден. Об этом журналистам рассказал ее муж Сергей.

«Мы не знаем, где Алла могла заразиться», - сказал Сергей.

Почти через две недели после того, как Алла заболела, у ее дочери поднялась температура. Компьютерная томография подтвердила двустороннюю пневмонию. И потом и тест на коронавирус оказался положительным.

«В то время моя дочь училась дома, она никуда не ходила. Она не могла быть заражена никем, только женой. Но ее тест был отрицательным», - сказал Сергей.

По его словам, ни на работе, ни в церкви, куда он ходил с Аллой, коронавирус обнаружен не был.

На данный момент известно, что как минимум 21 белорусский медик погиб во время пандемии коронавируса.