«Саша 3 процента» отправил в отставку правительство

«Саша 3 процента» отправил в отставку правительство13
- 3.06.2020, 19:16
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Лукашенко подписал соответствующий указ.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства.
Об этом сообщили в эфире Беларусь 1, передает tut.by.
Днем 3 июня диктатор провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства. В мероприятии приняли участие председатель «cовета республики» Наталья Кочанова, председатель «палаты представителей» Владимир Андрейченко, глава администрации правителя Игорь Сергеенко и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.