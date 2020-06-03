«Саша 3 процента» отправил в отставку правительство 13 3.06.2020, 19:16

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фото с сайта: tut.by

Лукашенко подписал соответствующий указ.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства.

Об этом сообщили в эфире Беларусь 1, передает tut.by.

Днем 3 июня диктатор провел совещание, чтобы обсудить предложения по новому составу правительства. В мероприятии приняли участие председатель «cовета республики» Наталья Кочанова, председатель «палаты представителей» Владимир Андрейченко, глава администрации правителя Игорь Сергеенко и государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков.