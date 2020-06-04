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«Сам уйди»: белорусы смеются над «Сашей 3 процента», оставшимся без правительства

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  • 4.06.2020, 8:12
  • 12,700
«Сам уйди»: белорусы смеются над «Сашей 3 процента», оставшимся без правительства

В соцсетях появились новые мемы.

Вчера Лукашенко подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства страны.

Правительство под руководством премьера Сергея Румаса работало меньше, чем все предыдущие: с 2018 года.

Белорусы в соцсетях высмеяли решение «Саши 3 процента»:


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