«Сам уйди»: белорусы смеются над «Сашей 3 процента», оставшимся без правительства

«Сам уйди»: белорусы смеются над «Сашей 3 процента», оставшимся без правительства7
- 4.06.2020, 8:12
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В соцсетях появились новые мемы.
Вчера Лукашенко подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства страны.
Правительство под руководством премьера Сергея Румаса работало меньше, чем все предыдущие: с 2018 года.
Белорусы в соцсетях высмеяли решение «Саши 3 процента»:
Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси.— параноидная шизофрения (@paranoid_shiza) June 3, 2020
Ctrl+C => Ctrl+V
Остались ли в Беларуси люди, которые ещё не работали в правительстве Лукашенко?— Валькович (@d_valkovich) June 3, 2020
Лукашенко отправил в отставку правительство.— Гурьянов Сергей (@Segozavr) June 3, 2020
Лайфхак - если у тебя что-то идет не так, лапы ломит, или рейтинг отваливается - отправляй в отставку правительство.
Лукашенко отправил правительство в отставку, так что судя по всему скоро наших соседей ждут поправки в конституцию. Объявляю заранее некоторые из них:— Димонстер (@dmuntzz) June 3, 2020
пока был на кухне, Лукашенко правительство разогнал— Санёк (@alexsopot) June 3, 2020
пойду еще чего поделаю, может и сам уйдет
Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.https://t.co/b0ISjvzmoX pic.twitter.com/luGpZbg9WK— TUT.BY (@tutby) June 3, 2020
Самы час Румасу пайсці у ініцыятыўную групу да Бабарыкі ці Цапкала )))— Калгаснік з западэншчыны (@Boroda48) June 3, 2020