«Сам уйди»: белорусы смеются над «Сашей 3 процента», оставшимся без правительства

В соцсетях появились новые мемы.

Вчера Лукашенко подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства страны.

Правительство под руководством премьера Сергея Румаса работало меньше, чем все предыдущие: с 2018 года.

Белорусы в соцсетях высмеяли решение «Саши 3 процента»:

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси.

Ctrl+C => Ctrl+V — параноидная шизофрения (@paranoid_shiza) June 3, 2020

Остались ли в Беларуси люди, которые ещё не работали в правительстве Лукашенко? — Валькович (@d_valkovich) June 3, 2020

Лукашенко отправил в отставку правительство.

Лайфхак - если у тебя что-то идет не так, лапы ломит, или рейтинг отваливается - отправляй в отставку правительство. — Гурьянов Сергей (@Segozavr) June 3, 2020

Лукашенко отправил правительство в отставку, так что судя по всему скоро наших соседей ждут поправки в конституцию. Объявляю заранее некоторые из них: — Димонстер (@dmuntzz) June 3, 2020

пока был на кухне, Лукашенко правительство разогнал

пойду еще чего поделаю, может и сам уйдет — Санёк (@alexsopot) June 3, 2020