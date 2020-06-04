Сергей Тихановский — это белорусский Валенса 6 4.06.2020, 15:45

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Фото: tut.by

Освободим наших лидеров — победим.

Горячие события в Беларуси прокомментровал для программы Charter97.org «Смена власти» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

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- Дмитрий, добрый день. Сегодня тысячи человек выходят на улицы белорусских городов, чтобы поставить подпись за Светлану Тихановскую. В чем феномен этих белорусских очередей? Почему люди стоят в них?

- Добрый день. Первое, это то, что люди устали от Лукашенко. Они хотят смены власти и открыто об этом говорят. Второе – такие огромные очереди стоят не за всех кандидатов, а именно за народного блогера Сергея Тихановского. Пускай даже он сам не был допущен в к выборам, а зарегистрировали инициативную группу его жены Светланы Тихановской.

Мы видим сочетание двух факторов. Людям нравится кандидат, его команда, его подходы, его резкое осуждение власти Лукашенко и стремление сменить власть в Беларуси.

- Каким должен быть следующий шаг после подписи за перемены?

- Здесь нет простых решений. Конечно, люди и так сделали в их понимании очень много. Они пришли впервые за многие годы, может быть, кто-то впервые в жизни вышел подписаться за человека, который открыто выступает против власти. Но этого мало, потому что сегодня надо спасать Сергея Тихановского, освобождать его из тюрьмы, надо бороться за освобождение лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и за освобождение других активистов. Даже данные за май говорят о том, что более 195 человек были задержаны или арестованы, то есть, представляете масштабы того, что происходит в стране? Если мы не освободим наших лидеров, то рассчитывать на то, что другие кандидаты заменят Тихановского или другие кандидаты заменят Статкевича, не приходится.

Возможно, надо развести эти действия: борьбу за освобождение и подписи за то, чтобы разрешили Светлане Тихановской участвовать в выборах.

- Как вы оцениваете кампании так называемых умеренных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало? На сколько это самостоятельные фигуры, на ваш взгляд?

- Мы, наверно, когда-нибудь узнаем, являются ли они самостоятельными фигурами. Но в определенной степени для меня эти люди - инопланетяне. Потому что Цепкало, при всей своей риторике, вдруг заявил, что первые 10 лет диктатора Лукашенко были прекрасными. Он доволен тем, что происходило, хотя именно в это время были убиты его коллеги по команде Лукашенко на выборах 1994 года - генерал Юрий Захаренко, Виктор Гончар и другие. Это очень странное заявление. Именно в те десять лет была заложена основа и построена тоталитарная система колхозной диктатуры.

Что касается Виктора Дмитриевича Бабарико, то этот человек прекрасно себя чувствовал во время правления Лукашенко. В 2010 году, когда вся страна и весь мир обсуждали, что происходит в Беларуси, голоса Бабарико мы не слышали. А он мог каким-то тайным образом помочь репрессированным или что-то сказать. Тем более, он свободный человек, руководил иностранным банком. Но этого не было.

Сегодня эти два человека не замечены в том, чтобы поднять тему соблюдения прав человека в Республике Беларусь. Последнее заявление Бабарико было о том, что, мол, нашу команду никто не трогает, поэтому кампания проходит по плану. Но то, что происходит с другими лидерами, их не волнует. Это либо какая-то хитрость, либо какая-то наивность, но, тем не менее, пока считать этих кандидатом «своими» и доверять им развитие ситуации в стране просто не приходится.

- В 2010 году вы были руководителем избирательной кампании кандидата в президенты Санникова. Может быть, вы что-то могли бы порекомендовать новым кандидатам?

- Я бы хотел порекомендовать людям, которые поверили в Тихановских, Бабарико, Цепкало и других: если мы не освободим лидеров, то дальше мы не продвинемся. Победа очень близка, но если мы будем вести так себя, как ведут некоторые женщины, «любила Васю, Вася уехал, хорошо, полюбила Петю, Петю посадили в тюрьму, хорошо, значит, выйду замуж за Гришу». Такого не должно быть. Мы и так потеряли уже много лидеров.

Я хотел бы просто назвать этих людей. Это генерал Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Геннадий Карпенко, Михаил Маринич, тот же Виктор Ивашкевич, который умер от последствий многочисленных арестов, и многие другие лидеры, которые прошли тюрьмы, Александр Козулин, Андрей Санников, Михаил Чигирь. Мы маленькая страна. Мы не можем думать так, что «бабы новых нарожают». Во-первых, белорусские дамы не так-то и стремятся сегодня рожать, но чтобы нация рождала достойных лидеров - этого не бывает каждый день.

Поэтому давайте не будем откладывать на потом и просто добьемся освобождения Николая Статкевича и Сергея Тихановского. В этом ключ к победе и залог к изменениям, а все остальное – от лукавого. Все остальное - это надежды на какого-то дядю, который к конце может сказать: «Извините, на мой взгляд, выборы были честными». К декларации о честных выборах того же Бабарико нужно добавить «при диктатуре Лукашенко». Сразу становится ясно, что это просто словеса, и мы все можем стать заложниками непонятной игры.

Сегодня слово уже начал говорить народ. В Беларуси уже началась «бархатная» революция. Давайте быть активными и быть настоящими революционерами, а не ждать подачек от диктатора или от людей, которые очень себя неплохо чувствовали все последние годы.

- Вы уже сказали, что сегодня в Беларуси идут массовые аресты лидеров оппозиции. Что делать? Как добиваться их освобождения?

- Мы очень хотим, чтобы наша страна была похожа на европейские страны. Нам нравятся умеренные цены, высокое качество товаров, высококлассное обслуживание в ресторанах, транспорте. Нам нравятся высокие технологические и социальные стандарты в этих странах. Но это не пришло само собой.

В той же Варшаве, где я сейчас живу, в год происходит 700 акций протеста, причем сотни акций происходят в виде шествий, митингов, демонстраций с перекрытием транспортного движения. Потому что иначе как вы донесете свою точку зрения? Как вы выразите протест? Например, в тот же Брюссель приезжают трактора, фермеры, недовольные действиями правительства или руководства Евросоюза, высыпают продукцию, сено или еще что-либо другое на дороги - люди борются за свои права.

А в Беларуси, получается, все хорошо никаких протестов нет, все довольны? Тогда не надо жаловаться на то, что Лукашенко правит столько времени. Потому что если люди не считают сами себя свободными, они не заслуживают, наверное, свободной обеспеченной жизни, потому что это не упало с неба, это результат протестов. Именно так регулируется государство. Если граждане чем-то недовольны, высказывают свой протест, а правительство, которое выбирается, вынуждено на это реагировать. Если оно не среагирует, то тогда это правительство будет просто отправлено в отставку. Надо четко понять причинно-следственные связи в этом случае.

Если мы хотим быть европейцами, хотим достойно жить, значит, мы должны уметь бороться, значит, мы должны уметь протестовать. Только тогда мы станем европейской страной. Никто за нас этого не сделает. Свободу нам никто не подарит.

- Кто-то может сказать, что вам легко говорить из-за границы.

- Я не всегда жил за границей. У меня было 8 административных арестов, уголовный срок в течение 16 месяцев, много других судов. Хотел бы сказать, что использование дам полусвета для провокаций, как это имело место в Гродно с Сергеем Тихановским, излюбленный прием белорусских спецслужб. Я, казалось бы, уже давно живу в Варшаве, но в 2017 году вдруг появляется небезызвестная фрау А. и публикует свое письмо, в котором есть только одна фамилия – Бондаренко. При чем меня обвиняли в терроризме и подготовке боевиков в лагерях за рубежом. По этим статьям в Беларуси предусмотрена смертная казнь.

С другой стороны, я понимаю, что в определенной степени это оценка деятельности нашей команды «Европейская Беларусь», значит, мы полезны своей стране раз это вызывает такую реакцию.

Еще хотел бы сказать, гражданская кампания «Европейская Беларусь» входит в Белорусский Национальный Конгресс. Для меня очень важно, что есть люди, герои, которые продолжают борьбу внутри страны. У меня хорошие, дружеские отношения с Николаем Статкевичем. Он мне говорил: «Змицер, оставайся тут. Ты больше пользы принесешь за границей, а когда нужно – вернешься». Когда придет момент, я вернусь в страну.

- Весь мир сегодня меняется под влиянием пандемии. Что стало спусковым крючком в Беларуси? Почему народ поднялся против Лукашенко?

- Вы правы, что эпидемия изменила весь мир и повлияла на ситуацию в Беларуси. Если раньше некоторые западные политики и аналитики могли говорить, что Лукашенко крепкий хозяйственник, хитрый, мудрый и т.д, то сейчас всем стало очевидна его неадекватность и патологическая жестокость. Вранье, когда цифры по умершим занижаются в 15-20 раз и по заражениям в несколько раз, тоже стало последней каплей для многих белорусов.

Мы живем в век информации. Люди имеют возможность видеть то, что происходит в соседних странах, то, что происходит в цивилизованных странах. Эта неадекватность в виде субботников, парадов и того, что он «не видит коронавируса», сокрытие правды – это очень сильно повлияло на людей. Соответственно, тоже стоит вопрос, а как быть с той же атомной станцией. То, что Лукашенко так безнаказанно и нагло врет о коронавирусе, то никакой правдивой информации нет и о том, что происходит на этой станции. Авария на БелАЭС может нанести удар по всей Европе, тем более, по нашему региону. Люди поняли, что жизнь буквально каждого человека сегодня в опасности именно из-за Лукашенко, действий и бездействия его подручных.

- Как уйдет Лукашенко? Ваши варианты развития событий.

- Лукашенко уйдет не в результате выборов, это однозначно. Лукашенко уйдет в результате массовых протестов в Беларуси. Или это случится до дня выборов, мне кажется, такой вариант более вероятен - 60 процентов. Или это случится после даты выборов, когда просто не останется нормальных кандидатов к этому дню и они попробуют объявить, как всегда, безумные цифры. Люди уже знают, что рейтинг Лукашенко 1-3% и кличка «Саша 3 процента» появилась не просто так. Не получится уже так просто соврать.

Что касается силовых структур, слава Богу, в армии служит много нормальных людей. Есть подразделения, например, ОМОН или служба безопасности Лукашенко, которых могут признать виновными в преступлениях против человечества. Эти люди будут бегать до конца жизни. Например, бойцы «Беркута» в Украине говорят, мол, мы же выполняли приказ президента. Они, конечно, забывают о том, что даже приказы легитимного президента, если они носят преступный характер, не должны выполняться силовиками. Да, Янукович был выбран легально, его избрание было признано в Европе. Лукашенко же является узурпатором. Сегодня милиционеры, КГБ, сотрудники других служб должны понимать, что они не служат законному президенту.

Сегодня за восстановление закона выступает суверен Беларуси - белорусский народ, а они отстаивают интересы группы лиц, которые незаконно удерживали власть.

Когда я был в тюрьме КГБ, меня как-то вызвал полковник КГБ и сказал: «Дмитрий Евгеньевич, а вы не боитесь, что вам изменят статью на 357 УК РБ? По ней может быть смертная казнь. Она звучит как организация заговора для захвата власти с помощью неконституционных методов». Я ему сказал, что, мол, вы ошибаетесь, гражданин полковник, потому что статья эта звучит иначе – незаконный захват или удержание власти неконституционными методами. Больше эта тема не поднималась.

Мне кажется, для большинства юристов в Республике Беларусь и за рубежом ясно, что если все результаты последних выборов были сфальсифицированы, то как раз-таки к Лукашенко и его силовикам, к Ермошиной и Центризбиркому может быть применима именно эта 357 статья УК РБ, которая предусматривает в том числе смертную казнь.

- Кто станет будущим президентом Беларуси?

- Думаю, будущим президентом станет тот, кого изберут белорусы на выборах, которые состоятся через какое-то время после отставки Лукашенко. Если вдруг произойдет чудо и какой-то иной человек будет выбран на этих выборах, он все равно не будет полностью легитимным, потому что выборы незаконны, конституция сомнительная, очень много нарушений. Через какое-то время могут пройти новые выборы.

Если говорить о фигурах, это может быть и Андрей Санников, и Зенон Позняк, которые вернутся из-за границы и будут иметь право принять участие в этих выборах. Мы знаем, что во всех балтийских странах очень успешными президентами были как раз люди, которые вернулись из эмиграции. Это пошло только на пользу этим государствам.

Возможно, президентом Беларуси станет Николай Статкевич, человек, который всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу Беларуси, который достоин стать таким президентом.

Возможно, президентом станет Сергей Тихановский. Я слышу, некоторые говорят, что он не готов к управлению государством. Хотел бы сказать, что Лех Валенса был электриком, у него не было высшего образования, но он стал президентом Польши и заложил базу тех реформ, которые позволили Польше семимильными шагами войти в Европу и поднять уровень жизни. Мы знаем, что Вацлав Гавел не был экономистом, но именно под его авторитет Чехия получила огромные инвестиции. Очень много зарубежных фирм пришли туда именно потому, что президентом был Гавел.

Я не исключаю, что возможным президентом может стать кто-то из тех, кто сегодня участвует в выборах и чья фамилия стала известна только сейчас. Президент - это личность, которая сочетает в себе очень много качеств, в том числе моральные, нравственные, уважение к другим людям, уважение к тем, кто боролся за свободу Беларуси, и, естественно, компетентность.

Это вопрос открытый, это вопрос завтрашнего дня. Сегодня лозунг только один: освободим наших лидеров - тогда победим. Если этого не произойдет, значит, Лукашенко останется еще на неопределенное время у власти, и все мы должны это четко понимать. И люди, которые находятся в Беларуси, и представители диаспоры, а это миллионы белорусов, которые также могут повлиять на ситуацию в родной стране и помочь тем, кто открыто бросает вызов колхозной диктатуре.

Я сегодня в кепке именно в знак солидарности с блогером Сергеем Тихановским и хочу повторить его лозунг «Стоп таракан!». А в знак солидарности в Николаем Статкевичем я хочу сказать наши вечные слова: «Жыве Беларусь!»

- Жыве!