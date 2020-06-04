Лидия Ермошина боится, что ее «прихлопнут»78
- 4.06.2020, 17:09
- 27,427
Глава ЦИК обиделась на блогера Сергея Тихановского.
Во время заседания ЦИК Лидия Ермошина заявила, что Сергей Тихановский во время пикетов якобы публично угрожал ей убийством, и обратилась по этому поводу в Следственный комитет, пишет сайт телеканала «Белсат».
По словам председателя ЦИК, на пикетах Тихановского в ее адрес звучат угрозы и обещание «зайти к ней в гости».
«Что означает прихлопнуть? Прихлопнуть – это синоним убить, уничтожить. Это угроза!» – заявила она.
Ермошина рассказала, что она обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тихановского на наличие состава преступления, предусмотренного арт. 191 Уголовного кодекса (препятствие работе ЦИК).
«Я вижу угрозы в связи с выполнением профессиональных обязанностей», – обиделась на блогера Сергея Тихановского Ермошина.