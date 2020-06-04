закрыть
4 июня 2020, четверг, 21:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лидия Ермошина боится, что ее «прихлопнут»

78
  • 4.06.2020, 17:09
  • 27,427
Лидия Ермошина боится, что ее «прихлопнут»
Лидия Ермошина
Коллаж: соцсети

Глава ЦИК обиделась на блогера Сергея Тихановского.

Во время заседания ЦИК Лидия Ермошина заявила, что Сергей Тихановский во время пикетов якобы публично угрожал ей убийством, и обратилась по этому поводу в Следственный комитет, пишет сайт телеканала «Белсат».

По словам председателя ЦИК, на пикетах Тихановского в ее адрес звучат угрозы и обещание «зайти к ней в гости».

«Что означает прихлопнуть? Прихлопнуть – это синоним убить, уничтожить. Это угроза!» – заявила она.

Ермошина рассказала, что она обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тихановского на наличие состава преступления, предусмотренного арт. 191 Уголовного кодекса (препятствие работе ЦИК).

«Я вижу угрозы в связи с выполнением профессиональных обязанностей», – обиделась на блогера Сергея Тихановского Ермошина.

Фото: spring96.org

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина