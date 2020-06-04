Лидия Ермошина боится, что ее «прихлопнут» 78 4.06.2020, 17:09

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Лидия Ермошина

Коллаж: соцсети

Глава ЦИК обиделась на блогера Сергея Тихановского.

Во время заседания ЦИК Лидия Ермошина заявила, что Сергей Тихановский во время пикетов якобы публично угрожал ей убийством, и обратилась по этому поводу в Следственный комитет, пишет сайт телеканала «Белсат».

По словам председателя ЦИК, на пикетах Тихановского в ее адрес звучат угрозы и обещание «зайти к ней в гости».

«Что означает прихлопнуть? Прихлопнуть – это синоним убить, уничтожить. Это угроза!» – заявила она.

Ермошина рассказала, что она обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тихановского на наличие состава преступления, предусмотренного арт. 191 Уголовного кодекса (препятствие работе ЦИК).

«Я вижу угрозы в связи с выполнением профессиональных обязанностей», – обиделась на блогера Сергея Тихановского Ермошина.