Саша 3% серьезно напуган 30 Светлана Метёлкина

4.06.2020, 22:10

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Он знает, что страна ему уже не принадлежит.

Лукашенко напуган. И это видно. Не надо даже быть тонким психологом, чтобы понять, как сильно. Наверное, даже больше, чем когда-либо за все время правления.

В речи на совещании 4 июня этот страх лез со всех щелей. «Мы страну не отдадим» — естественно, следует читать «мы власть не отдадим». Именно власть, а не страну. Потому что невозможно отдать то, что не принадлежит, что ушло безвозвратно и больше не хочет тебя ни видеть, ни знать.

Да, власть по-прежнему в руках Лукашенко, а вот страна — нет. И он это прекрасно понимает. Потому и злится, топает ногами, угрожает напомнить про кровавые сценарии тем, кто забыл.

Похоже, неправы были те, кто считал, что Лукашенко, запершись в своем дворце, не знает, чем живет его народ и что думает о нем. Все он прекрасно знает. И про Сашу-Три-Процента, и про километровые очереди желающих подписаться за кого угодно, только не за него. И про свои собранные подписи и даже про чиновников, которые одобрительно кивают рядом головой, он все прекрасно понимает.

Поэтому обида и страх сочится в каждом его слове. Посильнее измарать соперника — это не тактика сильного лидера, это поступок слабого, у которого кроме оскорблений и дубины, больше нет аргументов. Даже сил проигнорировать, чтобы подчеркнуть превосходство над соперником, не осталось.

И понеслось: одного сравнил с хряком (достойный поступок «президента»), другого обвинил в мошенничестве (естественно, без доказательств), у третьего вообще обнаружил «карусели», в которых одни и те же люди создают километровые очереди (Э-э, серьезно? Это как?).

Вот они: три головных боли диктатора, три его страшных сна, о которых он не может не думать и не говорить.

Но если бы только они! Главная головная боль — это та самая страна, с которой он давно не знает, что делать. Ни подкупить, ни заставить полюбить уже не получается — нет ни ресурсов, ни сил. Остался только один аргумент: запугать.

Впрочем, никто и до этого не испытывал иллюзий, что власть просто так разожмет свои посиневшие руки. Но одно дело сжимать их, когда за твоей спиной поддержка и одобрение миллионов, и совсем другое — когда только кучки головорезов, которым в общем-то нет особой разницы, за кого месить дубинами и которые впишутся за любого, кто окажется сильнее. А поверьте, сегодня не только мы видели в глазах этот испуг.

Светлана Метёлкина, «Солидарность»