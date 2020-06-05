Наталья Радина: Прозвище «Саша три процента» приклеилось к Лукашенко намертво 1 5.06.2020, 7:37

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Белорусы хотят скорейшей смены власти.

В Беларуси сейчас предреволюционная ситуация, заявила в комментарии изданию "Гордон" белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина.

"В Беларуси предреволюционная ситуация. Многие говорят, что уже началась бархатная революция. Десятки тысяч человек выходят на улицы белорусских городов и становятся в очереди, чтобы поставить подписи за независимых кандидатов в президенты. В первую очередь – за Светлану Тихановскую, супругу известного белорусского блогера Сергея Тихановского, который арестован и находится в тюрьме. Тихановский – народный лидер, который появился не так давно и вызывает огромные симпатии у белорусов своей смелостью, умением говорить с людьми. Его называют белорусским Лехом Валенсой и многие связывают с ним надежды на перемены. Очевидно, они должны произойти в Беларуси в ближайшее время. Это заметно не только по этим длинным очередям. Но и по потому, что практически в каждом городе страны проходят пикеты", – рассказала Радина.

Она напомнила, что сейчас в Беларуси проходит предвыборная кампания.

"Эти акции легальные, потому что в Беларуси ведется избирательная кампания и разрешен сбор подписей за кандидатов в президенты. Именно поэтому люди воспользовались данной легальной возможностью. Такого в Беларуси прежде никогда не было. Оппозиционные кандидаты, конечно же, участвовали в "выборах", чтобы иметь возможность пообщаться с избирателями, но такого количества людей на тех пикетах не было. Сегодня белорусы выходят не просто постоять, а поделиться своим возмущением. Видно, насколько они ненавидят Лукашенко, насколько устали от него и как сильно хотят скорейшей смены власти", – сообщила журналистка.

По ее мнению, отношение к диктатору видно и по прозвищам, которые дают ему люди.

"Мегапопулярным стал лозунг "Стоп таракан!". Люди выходят на пикеты с тапками, которые символизируют их намерение скорее избавиться от Лукашенко. Его сравнивают с тараканом, настолько он омерзителен людям. Закономерный итог его правления в Беларуси. Еще одно популярное прозвище Лукашенко – "Саша три процента". Это связано с тем, что в интернете начали проводить независимые опросы и рейтинг Лукашенко оказался на уровне 1–3%, не более. Диктатор в ярости попытался запретить интернет-опросы. В итоге прозвище "Саша три процента" приклеилось к нему намертво", – рассказала Наталья Радина.

Она отметила, что на протестные настроения в стране повлиял не только экономический кризис, но и эпидемия коронавируса.

"Сыграла свою роль масса факторов. Усталость жить в нищете и страхе, видеть коррупцию чиновников, наглость и безнаказанность самого Лукашенко, который жирует на российские деньги. В стране экономический кризис, во всех областях огромное количество безработных, низкие зарплаты, мизерные пенсии, вводятся абсурдные декреты и законы, происходит грабеж населения. На этом фоне Лукашенко строит новые резиденции. На всю маленькую Беларусь их уже 18. Он устраивает спортивные соревнования, покупает "майбахи", самолеты, строит ледовые дворцы, продолжает проводить потешные турниры с собственным участием.

Естественно, это вызывает у людей отторжение. Но когда случилась эпидемия коронавируса, все увидели, что Лукашенко – еще и прямая угроза человеческой жизни. Он единственный в мире диктатор, который категорически отказался вводить карантин", – подчеркнула собеседница.

Радина заявила, что официальная статистика искажает реальную картину заболеваемости и смертности в стране. Таким образом власти пытаются скрыть истинный масштаб эпидемии.

"Это тоже послужило триггером, что люди осознали: борьба за свободу в Беларуси сегодня – это уже и борьба за жизнь", – сказала журналистка.

По ее словам, противостояние между властью и гражданским обществом в Беларуси продолжится.

"Конечно, Лукашенко так просто не сдастся, но и белорусы не сдадутся. Будет противостояние. Надеюсь, в стране найдутся люди, в том числе во власти и силовых структурах, которые остановят узурпатора. Лукашенко ведь не легитимный президент. Выполнение его преступных приказов – двойное нарушение закона. Совершенно очевидно, что через выборы ситуацию в Беларуси изменить нельзя, значит, она будет меняться через улицу", – резюмировала Радина.