Дмитрий Бондаренко: Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал 2 5.06.2020, 12:00

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И белорусский народ поддержит в этом военных.

Угрозы правителя в адрес белорусов прокомментировал Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Так Лукашенко со своим слабым умишком пытается выйти из унизительных для него образов «таракана» и «Саши три процента». Он только не понял, что привел в ярость белорусских мужчин и сделал огромный шаг навстречу Гаагскому суду.

Я думаю, такое заявление правителя страны, которая находится на границе Евросоюза и НАТО, уже достаточно для проведения заседания Совета безопасности ООН. И это не преувеличение, ведь в ближайший месяц в Беларуси планируется запустить Островецкую атомную станцию. Думаю, что правительство Литвы адекватным образом отреагирует на угрозы Лукашенко в отношении мирных белорусов и поднимет этот вопрос на всех междунаролных площадках.

Если же Лукашенко только дернется и попытается отдать приказ о применении оружия, то он в короткий срок повторит судьбу Чаушеску. Военный трибунал его просто расстреляет. И белорусский народ поддержит в этом военных и простит им все предыдущие прегрешения.

Всем сотрудникам милиции и спецслужб советую внимательно изучить текст 357 статьи Уголовного Кодекса Республики Беларусь («О заговоре с целью захвата или удержания власти неконституционными методами»). Сегодня во время избирательной кампании все возможные кандидаты в президенты действуют строго в рамках правового поля. И только Лукашенко грубейшим образом нарушает и Конституцию, и белорусское законодательство, - заявил политик.