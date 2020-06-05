В Бобруйске проходят пикеты за Светлану Тихановскую

В Бобруйске проходят пикеты за Светлану Тихановскую1
- 5.06.2020, 13:49
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Люди выстроились в две длинные очереди.
4 июня в Молодёжном парке бобруйчане выстроились в две длинные очереди, чтобы оставить подпись за претендента в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую. Пикет начался в 14.00, и к вечеру людей становилось только больше, пишет «Бобруйский курьер».
Подписи за Тихановскую собирали в двух палатках. Рядом за стойкой можно было подписаться за Валерия Цепкало.
Люди говорили, что готовы подписываться за кого угодно, лишь бы не за Лукашенко.
«Знаете, дошло уже у нас до состояния Украины – мы за кого угодно, только не за известного товарища», – отмечал мужчина почти в хвосте очереди. Он готов простоять и несколько часов, чтобы поставить подпись за Тихановскую.
Дворец искусств «обеспечил» пикетам музыкальное сопровождение. В беседке неподалёку поставили колонки и крутят песни про Беларусь и Бобруйск. В перерывах между композициями художественный руководитель Дворца искусств презентует различные кружки и творческие коллективы города. Это никак не связано с проходящим сбором подписей, убеждает женщина. Просто нужно набрать детей на новый учебный год, а других возможностей это сделать, кроме как вот так публично презентовать, из-за карантина нет. Но к беседке никто не подходит.
5 июня пикет будет продолжаться с 12.00 до 20.00 на этом же месте.