В Бобруйске проходят пикеты за Светлану Тихановскую 1 5.06.2020, 13:49

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Фото: babruysk.by

Люди выстроились в две длинные очереди.

4 июня в Молодёжном парке бобруйчане выстроились в две длинные очереди, чтобы оставить подпись за претендента в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую. Пикет начался в 14.00, и к вечеру людей становилось только больше, пишет «Бобруйский курьер».

Подписи за Тихановскую собирали в двух палатках. Рядом за стойкой можно было подписаться за Валерия Цепкало.

Люди говорили, что готовы подписываться за кого угодно, лишь бы не за Лукашенко.

«Знаете, дошло уже у нас до состояния Украины – мы за кого угодно, только не за известного товарища», – отмечал мужчина почти в хвосте очереди. Он готов простоять и несколько часов, чтобы поставить подпись за Тихановскую.

Дворец искусств «обеспечил» пикетам музыкальное сопровождение. В беседке неподалёку поставили колонки и крутят песни про Беларусь и Бобруйск. В перерывах между композициями художественный руководитель Дворца искусств презентует различные кружки и творческие коллективы города. Это никак не связано с проходящим сбором подписей, убеждает женщина. Просто нужно набрать детей на новый учебный год, а других возможностей это сделать, кроме как вот так публично презентовать, из-за карантина нет. Но к беседке никто не подходит.

5 июня пикет будет продолжаться с 12.00 до 20.00 на этом же месте.