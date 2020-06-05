Пенсионеры – Лукашенко: Саша, уходи 2 5.06.2020, 14:35

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Даже они не верят в то, что показывают по БТ.

Еще пару Лукашенковских сроков назад белорусские пенсионеры плотно сидели на игле веры в «белорусского Робин Гуда». 2020 год разбил эту утопию, потому что теперь даже самый преданный в прошлом электорат ходит на пикеты других кандидатов, пишет kyky.org.

«Хочу, чтобы люди жили так, как говорят с экранов». Видеообращение надежды из Слонима

В марте этого года пенсионерка из Слонима Надежда Пугаева решила записать трехминутное обращение к Лукашенко (сейчас у него 250 000 просмотров). Надежда посетовала, что ее письма, кажется, до него не доходят – может, хоть видео он посмотрит. Она начала с фразы: «Скоро выборы, вы опять пойдете в президенты – так неужели вы не видите, как мы катимся в пропасть?»

Главными аргументами Надежды были следующие: в стране загибаются предприятия, вырубаются леса, у людей нет работы: «Я бы на вашем месте сделала нашу страну достоянием. Денег нет? Так почему вы даете госслужащим повышенные пенсии?» Как следствие отсутствия денег новоявленный блогер указала на то, что в магазинах всё дорого: «Зайдите – без охраны, не бойтесь никого, вас народ не тронет – в продуктовые магазины. <...> Народ должен покупать продукты, а не пускать слюни, глядя на витрину».

Надежда также рассказала, как в стране обстоят дела с медициной: «врачей не хватает»; «аппаратура старая»; «вы говорите кому-то из Африки, что у нас медицина бесплатная – чушь, на 80% все платное». Надежда еще много говорила про проблемы в Беларуси, которые ее тревожат – цены на воду, электричество и лекарства. А в конце заключила: «Можете меня казнить, я вам зла не желаю. Но хочу, чтобы все жили достойно и так, как вы говорите с экранов».

«Саша, мы с тобой родились в один год». Монолог пенсионерки, которая с Лукашенко на «ты»

Блогер Сергей Тихановский ездил с камерой по стране и общался с белорусами еще до того, как началась предвыборная кампания его жены (Светлана Тихановская – кандидат в кандидаты в президенты). В марте он записал обращение пенсионерки Аллы Захаровой к Лукашенко: «Буду называть тебя на «ты», Саша, потому как мы с тобой родились в один год, учились в одной советской школе по одной программе. Если помнишь, в 10-м классе была у нас тема «есть у революции начало, нет у революции конца». Я в свое время писала о советской женщине, мне на это было отведено только два урока. Тебе судьба предоставила 26 лет, чтобы написать сочинение. Ты его писал, переписывал – в результате народ тебе ставит двойку. Времени на работу над ошибками у тебя нет, просьба – уйти. Или как Ельцин, или как офицер».

«Его основная задача – чтобы народ в страхе жил». Троллинг от пенсионера на гомельском пикете

На пикет в Гомеле 31 мая пришел пенсионер, который держал в руках портрет Лукашенко. Мужчина придумал оригинальный ход: «Я с ним [портретом] пришел, чтобы меня не забрали». Напомним, в тот день на гомельском пикете были и милиционеры, которые настаивали, что «мероприятие превращается в митинг».

Герой ролика сказал на камеру: «Был колхозник, конюх, а стал «президентом». Ему захотелось слетать на олимпийские игры в Токио – лучше бы он эту солярку использовал для посева своей родной страны, вот это была бы экономия. В Беларуси больше генералов, чем где угодно. Он им вешает звезды и говорит: «Голосуйте за меня». И чтобы народ в страхе жил – это его основная задача». У мужчины спросили имя, но он ответил, что зовут его – человек. За это толпа наградила его овацией.

«Если умру, буду знать, что наконец-то вдохнула глоток свободы». Леди из Гродно

29 мая в Гродно прошел пикет по сбору подписей за кандидата в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую. Мероприятие закончилось брутальным разгоном, в ходе которого кинематографично пострадал милиционер и был задержан блогер Сергей Тихановский. Но еще до появления милиции на пикете заметили 81-летнюю Галину Филипповну Андрейчик. Как позже выяснилось, Галина давно следит за блогером и ехала на пикет, чтобы лично с ним пообщаться: «Я помню 94-й, когда вот в этом здании на ступеньках было отведено место для Лукашенко, когда он избирался на должность президента. Я со студентами пришла посмотреть на будущего президента – он тогда выдвинул лозунг «борьба за коррупцию». Меня это не возмутило, а удивило: такой молодой человек и замахнулся на коррупцию. <...> Он ехал из Минска в Гродно на старом «москвиче». <...> Его первая фраза: «Я совершил героический подвиг – приехал к вам, хотя в меня стреляли».

Сегодня мне думается: если бы в него шальная пуля попала бы, наша Беларусь находилась бы в числе передовых стран Западной Европы и наш народ не ощущал бы такую несправедливость, беспредел, издевательство. <...> Когда-то все равно придет судья и вынесет им [нынешней власти] страшный приговор. <...> Они должны ответить за развал Беларуси. <...> Если я умру, я буду знать, что наконец-то вдохнула глоток свободы».

После такой речи люди долго аплодировали Галине. А позже стало известно, что Галина – кандидат экономических наук, педагог. Сама женщина рассказала журналистам, что в 94-м голосовала за Лукашенко: «Но если тогда кандидат Лукашенко говорил: «Мой народ», то сейчас риторика поменялась. От выборов к выборам росло мое разочарование».

«Сколько он нас будет мучить?» Пенсионерка на пикете в Лиде

На пикет в Лиде пришла и 78-летняя местная жительница – она попала в камеру «Радио Свободы»: «Сколько будет мучать нас Лукашенко? Хватит, 26 лет, пусть идет в отставку <...> Как будто, если он умрет, мы другого не найдем». Следом дама рассказала, что страна находится в бедственном положении и что ее сын с высшим образованием не может найти работу. «Я просто не могу уже, мне хочется, чтобы люди жили достойно <...> Пусть меня арестовывают, я не боюсь <...> Вот говорят, пьяных много – так а что людям делать, если денег нет?»

«Я при нём все потеряла». Что еще пенсионеры говорят про власть

Действительно, сейчас многие люди старшего поколения приходят на пикеты, где жалуются журналистам, что жизнь у них – не сахар, и виной всему то, что они поверили в лозунги некогда молодого кандидата из поселка Копысь. Многие пенсионеры говорят про надежду на новое правительство. Подборку таких высказываний собрали на YouTube-канале «Стоп, таракан».

На первом видео из Гродно в камеру попала женщина, которая рассказала, что в 94-м она была довольна: в школах, ВУЗах был белорусский язык, а потом пришел Лукашенко: «Тут теперь Россия настоящая, а я хочу жить в Беларуси», – заявила пенсионерка. На втором видео другая женщина называет свои главные претензии к Лукашенко: «Говорил, если народ будет против, он уйдет. Ушел? Говорил, что будет «попиццот» – и где они?»

Ей вторит еще одна женщина из Гомеля, которая просит спасти белорусов и Беларусь: «Мы терпели, мы памяркоўныя, но сил больше нет». За ней – тоже пенсионерка из Гомеля, которая рассказывает про деньги: «Дочь работает в детсаду, на руки выдают 270 рублей, а у нее 10-летняя дочь. Как жить? Я в одной куртке хожу 10 лет. Мы нищие голодранцы». Еще одна пенсионерка говорит: «Очень тяжело при Лукашенко. Он много обещает, но ничего не делает. Надоела его болтовня». Также в подборку попала женщина, у которой девичья фамилия Лукашенко: «Но я голосую против Лукашенко – сколько можно на это все смотреть?».

Судя по всем этим видео, даже пенсионеры уже едва ли верят в то, что им показывают по БТ и другим гостелеканалам. Люди очевидно устали от маленьких пенсий и обещаний властей, которым не суждено стать реальностью. Старый «Робин Гуд» проявил себя не лучшим образом, и теперь они хотят нового.