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Чехия выслала двух российских дипломатов

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  • 5.06.2020, 15:44
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Чехия выслала двух российских дипломатов

Высылка связана с делом о рицине.

Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязала их покинуть страну, сообщили премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек во время пресс-конференции, передает РБК со ссылкой на Ceskenoviny.cz.

По словам Бабиша, решение было принято из-за конфликта между сотрудниками российского посольства, итогом которого стали ложные утверждения о том, что Россия угрожает чешским политикам муниципального уровня отравлением рицином.

По словам Бабиша, инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к чрезмерной нагрузке на чешские силы безопасности. По словам Петржичека, подконтрольное ему ведомство попыталась решить вопрос незаметно, но «подход России» не оставил другого выбора, кроме как объявить двух дипломатов персонами нон-грата.


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