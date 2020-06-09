Британская The Times подхватила лозунг белорусского протеста «Стоп, таракан!» 9.06.2020, 8:00

Фото: «Наша Ніва»

Популярный лозунг появился и на страницах The New York Times.

Не имеющая политического опыта домохозяйка стала номинальным лидером движения «Стоп-таракан», добивающегося смещения властного правителя, известного как последний диктатор Европы.

Так начинается статья в британской газете The Times, посвященная выборам в Беларуси и непосредственно Светлане Тихановской.

На фоне пандемии коронавируса, беспрецедентного обвала мировой экономики, Brexit и прочих свидетельств разрушения мировых экономических связей мир обратил внимание на происходящие в Беларуси события и на отличие нынешней президентской кампании от предыдущих, пишет afn.b.

В статье есть два посыла, направленных на две диаметрально противоположные электоральные группы. Первая группа - это те, кто «до сих пор не подставили плечо шансу на перемены и не отдали свои подписи альтернативным претендентам с фамилией не Лукашенко».

Вторая – это те, кто, «занимают высокопоставленные должности или обслуживают действующую власть в уютных офисах или повседневно нарушают Конституцию и законы ради сохранения уже давно прогнившего и готового в любой момент рухнуть под тяжестью экономического бремени status quo».

И если первым надо проявить активность и начать выполнять свой гражданский долг, то вторым для принятия правильных жизненных и бизнес-решений достаточно хотя бы на мгновение усомниться в возможностях Лукашенко сохранить власть.

Несколько ранее статья с заголовком «Стоп, таракан!» о беспрецедентных народных протестах на этапе сбора подписей в Беларуси появилась на страницах ведущего американского издания The New York Times.