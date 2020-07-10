В Белграде противники Вучича устроили сидячую демонстрацию 10.07.2020, 7:34

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Фото: Getty Images

Протесты в Сербии продолжаются трое суток подряд.

В Белграде в четверг, 9 июля, продолжились массовые протесты против политики президента Сербии Александара Вучича, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. Однако в отличие от двух предшествующих дней, на этот раз демонстрации в сербской столице прошли мирно, сообщает dw.com.

Протестующие расселись на земле перед парламентом. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписью "Вучич опаснее, чем COVID", передает агентство AFP. Аналогичные демонстрации прошли и в других городах Сербии, в том числе в расположенном на севере страны городе Нови-Сад и южном городе Ниж.

Антиправительственные акции протеста, состоявшиеся в Белграде 7 и 8 июля, были отмечены жесткими столкновениями демонстрантов с полицией. Люди бросали в полицейских камни и фальшфейеры. В ответ те прибегли к слезоточивому газу. В результате первых двух дней протеста десятки человек получили ранения.

Что стало причиной протестов в Сербии

Причиной протеста стало намерение Александара Вучича ввести четырехдневный комендантский час на период с 10 по 13 июля. 9 июля правительство объявило о том, что отказывается от подобных планов. Вместо комендантского часа кабинет премьер-министра Сербии Аны Брнабич ввел запрет на собрания групп численностью более десяти человек. В соответствии с этим предписанием проведение массовых демонстраций является правонарушением.

Сама Брнабич отрицает связь между отказом от введения комендантского часа и массовыми протестами в Белграде. По ее словам, правительство пришло к заключению, что более мягкие ограничительные меры будут лучше выполняться населением страны.

Коронавирус в Сербии

В последнее время число жертв пандемии COVID-19 достигло в Сербии рекордного уровня. По официальным данным, за сутки с 6 по 7 июня от последствий заражения коронавирусом в стране скончались 13 человек. Это самый высокий показатель в Сербии с начала пандемии. Общее число погибших в ходе пандемии в стране, по данным сайта Worldometers за раннее утро 10 июля, составляет 352 человека. Общее число заражений - 17 342 случая.

По мнению критиков президента Вучича, несколько недель назад он смягчил действовавшие тогда в стране карантинные меры с единственной целью - провести 21 июня парламентские выборы. На этих выборах одержал победу возглавляемый им избирательный список "Александар Вучич - за наших детей". Несколько партий при этом бойкотировали выборы.