Ситуация в Беларуси глазами российских журналистов 10.07.2020, 7:43

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Программа «Штаб» канала Навального сделала репортаж из Минска.

Репортаж вел Дмитрий Низовцев. Ситуацию в Беларуси ему прокомментировали потенциальный кандидат в президенты Светлана Тихановская, член ее инициативной группы Олег Моисеев, предприниматель и член инициативной группы Виктора Бабарико, известный ранее как молодежный активист Иван Шило, медиаменеджер Алексей Сидоров.

Корреспондент побывал в магазине Symbal.by, застав последний день его работы, а также расспросил о политике таксистов и прохожих в центре Минска.

Не обошлось без шовинистических «штучек». Выводы зрители могут сделать сами.