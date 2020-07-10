Вирусологи из Уханя нашли сходство между COVID-19 и СПИД 1 10.07.2020, 7:47

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ФОТО: IMMUNOGENX

Стало известно, как коронавирус действует на иммунитет.

Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета, пишет lenta.ru.

Медики провели исследование воздействия коронавируса на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. Так, выяснилось, что лимфопения (временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови) является типичным симптомом у пациентов с COVID-19.

Ученые пришли к такому выводу, изучив состояние 55 вылечившихся от коронавируса пациентов, чтобы узнать, как со временем изменяется число иммунных клеток в их крови.

Наиболее частым инфекционным заболеванием, вызывающим снижение лимфоцитов, является СПИД. В таком случае повреждения иммунной системы носят хронический характер. Однако в случае поражения коронавирусом речь идет о хоть и длительной, но обратимой дисфункции иммунитета.

Когда человек заражается новым патогеном, в его организме происходит экспансия лимфоцитов. Они должны должны бороться с вредоносным вирусом, пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «А после инфекции в организме происходит "демобилизация", так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно», — пояснил он.

Ранее профессор Гарвардского университета Тобиас Курт предупредил, что некоторые переболевшие коронавирусом испытывают на себе долгосрочные последствия болезни, которые не проходят даже через несколько месяцев после выздоровления. При этом он указал, что вирус еще не изучен достаточно подробно, чтобы утверждать, могут ли эти осложнения перейти в хроническую форму или со временем пройдут.