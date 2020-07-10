Ученые обнаружили гигантскую «печку» на Южном полюсе Земли 1 10.07.2020, 8:10

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Фото: shutterstock

Стало известно о необычном феномене в Антарктиде.

Ранее считалось, что континент Антарктида не подвержен климатическим изменениям.

За минувшие 30 лет Южный полюс Земли прогревался в 3 раза быстрее, чем все остальные континенты, к такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает Nature Climate Change (перевод - lenta.ua).

Не секрет, что показатели температуры в Антарктиде сильно меняются в зависимости от времени года и региона, поэтому долгие годы люди считали, что континент менее всего подвержен климатическим изменениям из-за глобального потепления. Однако данные, полученные с метеостанций за последние 60 лет, и результаты компьютерного моделирования говорят об обратном.

Причиной сильного потепления стало повышения температуры воды в западной части Тихого океана, что в течение нескольких десятков лет понижало атмосферное давление над морем Уэдделла, расположенным в атлантической части Южного океана, у побережья Западной Антарктиды. Это привело к усилению потоков теплого воздуха над Южным полюсом. Так, с 1989 года он нагрелся более чем на 1,83 градуса по Цельсию.