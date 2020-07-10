Участник Флешмоба солидарности: Национальные флаги на балконах - это европейская традиция 10.07.2020, 8:21

В Беларуси она появилась этим летом.

Вчера в Беларуси прошел семнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

«Очень часто бываю в других странах, постоянно вижу национальные флаги на балконах, над домами - везде. Очень хотелось бы, чтобы и в Беларуси появилась такая традиция. Например, начиная с этого лета», - говорит участник Флешмоба.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!