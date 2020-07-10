Это и есть настоящая жизнь 2 Ирина Халип

10.07.2020, 8:52

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ФОТО: «НАША НІВА»

Увидите Ермошину – не гоните ее.

Не все так просто оказалось с Ермошиной, как мы думали. Казалось бы, совсем недавно, всего-то месяц назад, собралась наша Лида помирать. Интервью, как водится, дала и рассказала, что эти выборы для нее последние, а потом она уходит на пенсию и будет ждать ухода из жизни. Однако прошло совсем немного времени – и решила она все-таки еще пожить. Пожить со вкусом, красиво, смачно.

Вот только где Ермошиной искать ту жизнь? Судя по описанию места ее обитания, не разгуляешься: «маленькая улочка, соседи-бизнесмены, ни одного чиновника и посол иностранной державы». То есть никто с ней даже не поздоровается: для посла иностранной державы она персона нон грата, и не более того, а у бизнесменов свой круг, куда нет доступа парвенюшке из бобруйского исполкома. И что делать? Конечно, обращаться к силовикам за содействием, чтобы помогли втиснуться в активное жизнелюбивое общество, раз уж люди сами не принимают. А силовики пока еще посодействуют: она для них последние полтора месяца своя, а потом уже никто ни в чем не поможет, разве что собес с пенсией.

И Ермошина пошла в следственный комитет. Пожаловалась на Тихановского – мол, угрожал у нее возле дома пикет по сбору подписей поставить. Не помогло. Объяснила, что хочет во всеобщей движухе поучаствовать «хоть тушкой, хоть чучелом». Это они поняли и выписали пропуск в общество: признали потерпевшей по делу Тихановского. Пусть потешится напоследок, перед уходом на пенсию.

Ну, теперь-то у Ермошиной настоящая жизнь начнется, а не то занудство, что прежде. Теперь можно потребовать очной ставки с Тихановским, чтобы со знаменитостью вот так запросто за одним столом посидеть, да еще при свидетелях. Можно даже селфи сделать и потом показывать: вот, мол, я с Тихановским на дружеской ноге. Можно помечтать и вообразить себя «Минсктрансом», который тоже объявлял себя потерпевшим 10 лет назад после протестов 19 декабря. Тогда потерпевшему даже выплатили 159 тысяч тогдашних рублей – 50 долларов по прежнему курсу. Так что есть шанс еще и прибарахлиться. А главное – можно прийти в суд (если он, конечно, будет), где в поддержку Сергея Тихановского соберутся толпы умных, активных, интересных людей. Шансов «в мирной жизни» оказаться с ними в одном пространстве у Ермошиной нет: погонят со свистом. А в суде – есть. Так что впереди у нее чертовски насыщенное время перед уходом на пенсию. Скорее всего, это будет лучшее, что случится в ее жизни. Уж по крайней мере, самое интересное.

Кстати, вы заметили тенденцию? День за днем журналисты государственных медиа, благополучные телеведущие, госслужащие и даже силовики вдруг объявляют о переходе на сторону народа. Практически все они говорят о некоей последней капле. Для кого-то этой каплей стали аресты, для кого-то – закрытие магазина вышиванок, для кого-то – разгон мирного законного пикета, для кого-то – признание собственной подписи недействительной. Вариантов масса. Конечно, формальным поводом может быть все, что угодно, вплоть до милиционера, случайно наступившего на ногу. Но причина-то совсем другая, и это вовсе не прогрессирующие репрессии и не фальсификации выборов. Все эти люди – умные и в большинстве своем образованные, все они знали и видели много лет подряд, но не спешили бросать свои уютные кабинеты и студии. Еще и удивлялись: что ж вы за люди такие странные, рисковые и отчаянные? Но жизнь оказалась сильнее компромиссов. И те, кто не выдержал и продолжает выбираться из своего компромиссного болота каждый день, просто не смогли больше делать вид, будто не понимают: именно здесь – на улицах, в пикетах, на акциях солидарности – и есть настоящая жизнь. Здесь – кипение, шум, движение, бесстрашие, смех. Там – сиюминутное благополучие и бесперспективность, а главное – адова скука. Здесь – путь к переменам. Там – дорога, которая гоняет по кругу и никуда не приводит.

Просто все они оказались умнее Ермошиной, поэтому просто однажды пришли и встали в цепь солидарности. Или записали видео в поддержку политзаключенных, или громко захлопнули за собой дверь, или начали борьбу за собственную отвергнутую подпись. Теперь им весело, беспокойно, иногда страшно, но это и есть жизнь. Да еще и исторический момент, о котором следующие поколения будут не только от бабушек и дедушек узнавать, но и в учебниках истории читать, - разве можно его пропустить, спрятавшись от реальности в кабинете или студии?..

А любительнице борщей просто не хватило сообразительности, вот и отправилась не на улицу, не к белорусам, а в следственный комитет. Ну что поделаешь. В конце концов, ей скоро за два десятка лет фальсификаций отвечать придется. Так что не будем слишком строги. Увидите Ермошину – не гоните ее. Пусть постоит рядышком, разговоры послушает, на людей посмотрит. Нам не жалко, мы добрые.

Ирина Халип, специально для Charter97.org