Dir.bg: Российский регион устроил мятеж из-за «обнуления» Путина 1 10.07.2020, 9:07

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Репортаж из Ненецкого автономного округа.

Мятежный Ненецкий автономный округ — единственный, кто отверг поправки Путина в Конституцию РФ, пишет болгарское издание Dir.bg (перевод - inosmi.ru).

На территории размером примерно с половину Германии проживает всего 44 тысячи человек. «Кто обратит на нас внимание завтра?» — спрашивает Людмила Латандер, борющаяся за автономию своего региона — Ненецкого автономного округа, территории на окраине России, населенной кочевыми племенами. Она обеспокоена экономическим развитием Арктики.

«Я боюсь, что если Ненецкий округ будет присоединен к другому региону, никто не позаботится о нашем языке или традициях, и наши деревни в тундре будут забыты», — заявляет 61-летняя Латандер, член ассоциации ненецкого народа «Ясавэй».

В мае расположенный на берегу Северного Ледовитого океана Ненецкий автономный округ потрясла волна протестов после объявления о планах слияния с соседней Архангельской областью.

Слияние было направлено на более эффективное решение логистических задач и улучшение управления добычей природных ресурсов на обеих территориях, пишет Ромен Колас из AFP.

В конечном итоге, после того, как Ненецкий округ, площадь которого составляет примерно половину Германии, а население — всего 44 тысячи жителей, громко объявил о своем несогласии, эта идея провалилась: 1 июля округ стал единственным регионом России, где 55% проголосовали «против» изменений в Конституции, усиливающих полномочия Владимира Путина.

Это был ясный сигнал перед выборами главы округа

«Пусть президент остается у власти, если хочет, но никто не должен посягать на нашу автономию!» — заявила 57-летняя местная активистка и вышедшая на пенсию высокопоставленная чиновница Виктория Боброва. «Мы продолжим борьбу на региональных выборах в сентябре» — добавила она.

Шаманство и шкуры животных

Ненецкий округ известен своим суровым климатом и оленеводами, кочующими по просторам Арктики. Они сохранили образ жизни древних людей — живут в переносных традиционных жилищах, носят шкуры животных и практикуют шаманизм.

Коренное население, равно как и часть русского большинства, опасается, что данные особенности их жизни будут принесены в жертву на алтаре стратегических приоритетов Кремля: эксплуатации сырья в Арктике и использовании Северного морского торгового пути, чему способствует таяние ледников, вызванное изменением климата.

Ненцы — самодийский народ, составляющий около 18% местного населения. Они дали название территории, которая сегодня располагает собственным бюджетом и значительным запасом ископаемого топлива. Кое-чем, что гарантирует ее автономию.

Многие жители считают, что передача контроля над их землями соседнему региону может угрожать их образу жизни, начиная с сокращения щедрых субсидий на северное оленеводство.

«Здесь, вдалеке от всего, и без того трудно жить. Мы не хотим, чтобы наш уровень жизни упал еще больше», — говорит местный предприниматель Татьяна Антипина.

Именно поэтому в течение нескольких недель жители округа устраивали публичные протесты, подписывали петиции и проводили кампании в социальных сетях. Листовки отправляли на кораблях и вертолетах даже в самые изолированные деревни.

Поезд на Луну

По словам Виктории Бобровой, люди проголосовали «против» на референдуме Путина, чтобы быть уверенными, что их желание автономии будет услышано.

Другие воспользовались голосованием, чтобы обратить внимание на заброшенность арктических деревень, таких как рыбацкая деревня Волонга на берегу Баренцева моря, в которой проживает 35 человек. Здесь все 17 избирателей проголосовали против.

«Ничего не осталось, нет работы, деревня разваливается. Почему мы должны голосовать за новую конституцию?» — спросил 62-летний Михаил Хозяинов, когда-то занимавшийся добычей семги.

Чтобы избежать фальсификации результатов, наблюдатели внимательно следили за подсчетом бюллетеней. Этот приобретенный опыт пригодится им на выборах 13 сентября.

После референдума исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что вопрос о слиянии с Архангельской областью закрыт, но активисты сохраняют бдительность. По-прежнему остаются актуальными крупные спорные проекты по развитию Арктики.

Местные власти поддерживают строительство глубоководного порта в поселке Индига, Ненецкий автономный округ, который будет соединен с Архангельском новой железнодорожной линией.

«Возможно, эту линию будет сложно и дорого построить, потому что она проходит через обширные заболоченные районы. Это как отправить поезд на Луну», — говорит Виктория Боброва.