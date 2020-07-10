«Заменить фильтры стоит 64 рубля»: «Минскводоканал» объяснил, будет ли компенсировать траты минчанам 10 10.07.2020, 9:10

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фото: onliner.by

Люди начинают терять терпение.

За вчерашний и сегодняшний день много воды утекло. Сначала МЧС, а затем и тысячи минчан начали сливать зловонную жидкость, захватившую их трубы. Городские власти сразу предупредили: платить за излишне намотанные кубометры не придется (еще бы), всем пострадавшим сделают перерасчет. Это, конечно, хорошо. Но как быть с теми, у кого в квартирах стояли персональные системы фильтрации воды, наверняка испортившиеся из-за такой атаки и последовавшего «пролива»? Думается, в западной части города, питающейся из поверхностных источников, таких людей немало. Вопрос с компенсацией затрат заинтересовал одного из читателей оnliner.

— У половины Минска со среды начались проблемы с водой, — пишет минчанин. — Так как вода по трубам шла грязная и вообще непонятно, что в ней содержалось, то большинство тех, у кого дома стоят системы очистки воды, будут вынуждены менять картриджи. Я позвонил официальным представителям компании по производству фильтров, и они сказали, что если дома установлена система с обратным осмосом, то нужно менять фильтры до мембраны, а если трехступенчатая, то менять придется все фильтрующие элементы, так как в них прессованный уголь, а он не предназначен для очистки от химии, аммиака и нефтепродуктов. Соответственно, он также будет в этой дряни и, скорее всего, уже нааккумулировал этих веществ в себя.

Я вот, к примеру, на прошлой неделе через каталог оnliner заказывал новый комплект фильтров, ему нет еще и двух недель, а рассчитан он на год. Стоимость замены комплекта — 64 рубля, что не бог весть какие деньги, но все же и не 2 рубля. А у людей установлены системы и подороже. Что скажет «Минскводоканал» на это? Планируют ли они вообще каким-нибудь образом решать подобный вопрос?

Я понимаю, что они считают, что вода в кранах жителей Малиновки, Каменной Горки и других районов, питающихся из наземных источников, соответствует санитарным нормам и ее можно пить без фильтров. Но для меня она воняет хлоркой и имеет неприятный привкус. И именно поэтому я, да и почти все жители этих районов, устанавливаем фильтрующие системы под мойки для питьевой воды. И сейчас все системы, а точнее фильтрующие элементы, «благодаря» водоканалу нужно выбросить, не глядя на сроки замен, и купить новые. Как с этим быть?

В незапланированных тратах мало приятного, тем более что и натерпеться людям пришлось. Естественно, вопрос компенсации журналисты решили задать руководству «Минскводоканала», но по сложившейся со среды традиции дозвониться в организацию невозможно. Поэтому вчера вечером оnliner отправил официальный запрос по факсу и на электронную почту водоканала с просьбой оперативно прокомментировать ситуацию. Ответа за целый рабочий день мы так и не дождались, но как только он появится, обязательно опубликуем.

Дополнено

Вернемся к этой уже подзабывшейся истории. Официальный ответ в редакцию на запрос так и не пришел, зато соответствующая информация появилась на сайте «Минскводоканала», что тоже неплохо. Письмо, составленное организацией, довольно объемное и любопытное, поэтому мы опубликуем его полностью (в формате фото). А для тех, кто ищет ответ на озвученный ранее вопрос, есть несколько абзацев:

«В отношении требований о возмещении вреда, причиненного имуществу (бытовой технике, фильтрам), необходимо отметить следующее. По общим правилам ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства по возмещению вреда возникают у лица в том случае, если он является причинителем вреда.

Таким образом, основанием для рассмотрения вопроса о возмещении вреда, причиненного имуществу, являются документы, подтверждающие факт принадлежности имущества конкретному лицу, время выхода имущества из строя или его повреждения, причины, по которым имущество вышло из строя либо требует ремонта, замены или обслуживания, наличие причинно-следственной связи между причинами выхода имущества из строя (повреждением) и ухудшением качества воды по установленным показателям в период с 24 по 27 июня 2020 года.

По факту ухудшения качества воды в период с 24 по 27 июня 2020 года прокуратурой города Минска ведутся следственные мероприятия, в результате которых будут всесторонне рассмотрены вопросы причин произошедшего, а также установлены виновные лица».