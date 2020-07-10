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США одобрили продажу Японии более ста сверхсовременных F-35

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  • 10.07.2020, 9:15
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США одобрили продажу Японии более ста сверхсовременных F-35

Контракт также включает инженерное, техническое и логистическое обслуживание.

Госдеп США утвердил заявку на продажу Японии 105 сверхсовременных самолетов F-35 на общую сумму более $23 миллиарда.

Об этом говорится в сообщении американского Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности (перевод - nv.ua).

«Продажа вооружения позволит поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения уровня безопасности главного союзника, который является мощным игроком в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для американского национального интереса важно помочь Японии к развитию и поддержке сильной и эффективной способности к самообороне», — отметили в ведомстве.

Заявка на продажу вооружения Японии включает 63 самолета F-35A, предназначенных для обычного взлета и посадки (CTOL), а также 42 самолета короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Кроме того, в список входят электронные боевые системы, оборудование для командования, связи и разведки, системы защищенной коммуникации, навигации и идентификации тому подобное.

Пакет также включает инженерное, техническое и логистическое обслуживание.


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