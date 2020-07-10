«Он максимально близок к поражению»: три ошибки Лукашенко, которые приводят к падению режима 22 10.07.2020, 9:31

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ФОТО: SVABODA.ORG

В сегодняшних условиях в Беларуси достаточно совершить хотя бы одну.

Издание Open Democracy опубликовало статью «Ошибки Лукашенко ведут Беларусь к демократизации», где ссылаются на исследование Дэниела Трейсмана «Демократия по ошибке: как промахи автократов приводят к свободному правлению». The Village Беларусь выбрал самые интересные моменты публикаций.

Трейсман рассмотрел все процессы перехода к демократии, начиная с 1800 года, и пришел к выводу, что только одна треть из них произошла из-за преднамеренного выбора власти. Две трети, утверждает он, были результатом ошибочных стратегий, которые самодержавные лидеры приняли в своих попытках сохранить власть.

Резкий поворот

Лукашенко явно совершает ошибки.

Прежние случаи серьезного сопротивления режиму Лукашенко приходились на 2006 и 2010 годы, когда тысячи протестующих вышли на улицы с призывами к демократическим переменам. Эти протесты были встречены репрессиями и задержаниями как гражданских участников, так и кандидатов в президенты.

После довольно ярких кампаний 2006 и 2010 годов в 2015 году прошли «пресные» выборы: гражданское общество не желало поддерживать «технических» оппозиционных кандидатов и поэтому оставалось безучастным. В этом году должно было быть то же самое, но в последнюю минуту случился резкий поворот.

1. Выборы не в то время

Первая и самая фундаментальная — это то, что Трейсман называет «неправильным подходом к выборам». Лукашенко решил провести президентские выборы именно в тот момент, когда его рейтинг упал до небывало низкого уровня в свете крайне непопулярной реакции на пандемию COVID-19. На самом деле Лукашенко мог бы провести эти выборы в 2019 году, но вместо этого предпочел провести традиционно более спокойные и менее значительные «парламентские выборы».

Неудачное проведение выборов, по мнению Трейсмана, является одной из самых распространенных ошибок, которые приводят к демократизации — на этот фактор приходится около 22% изученных случаев.

2. Общественное недовольство

Второй ошибкой было «принуждение к контрпродуктивному насилию» — причина еще 22% смен режима. Лукашенко лично инициировал арест Сергея Тихановского, после чего милиция обнаружила у него дома за диваном 900 тысяч долларов наличными — но, что подозрительно, только во время третьего обыска дома (который произошел ночью).

Многие белорусы не верят, что эти деньги действительно принадлежали Тихановскому или его семье. Дело против Виктора Бабарико также вызвало общественное недовольство, так как его сторонники начали ходатайствовать о его немедленном освобождении. Кроме того, в ходе расследования была проведена весьма спорная конфискация ценных произведений искусства из коллекции его бывшего банка — картин Марка Шагала, Хаима Сутина и других известных художников, связанных с Беларусью. Общая стоимость коллекции оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Как и в случае с Тихановским, Amnesty International считает арест Бабарико политически мотивированным.

Также были арестованы и известные блогеры, но важно и то, что среди задержанных есть не только гражданские активисты и политики. Случайные прохожие на акциях протеста также были арестованы и оштрафованы. Например, случай, который привлек внимание общественности, касался хирурга-онколога, получившего штраф за «участие в массовых акциях протеста», когда он просто болтал с другом. Многие люди были задержаны в очереди в магазин, где продается одежда и товары с национальной беларуской символикой — Symbal.by. Эти события побудили многих известных деятелей, в том числе ведущих государственных телеканалов, выступить против милицейского произвола и политических репрессий.

3. Провал на внешней арене

Случай с Бабарико также потенциально подтолкнул Лукашенко к третьей ошибке — «крупному внешнеполитическому провалу», на долю которого, по мнению Трейсмана, приходится 17% переходов к демократии, которые случились из-за просчетов властей. В течение 20 лет Бабарико возглавлял Белгазпромбанк — более 99% его акций принадлежит российскому энергетическому гиганту «Газпром» и его ассоциированному банку Газпромбанк. Сразу же после начала расследования в отношении руководства Белгазпромбанка белорусское правительство назначило исполняющим обязанности председателя правления бывшую главу беларуского Нацбанка Надежду Ермакову. Пока идет дискуссия о том, законна ли эта акция, и «Газпром», и Газпромбанк четко обозначили свою позицию: действия белорусских чиновников незаконны, поскольку только акционеры могут назначить главу Белгазпромбанка. Поэтому последние «намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными средствами правовой защиты».

Будет ли эта путаница вокруг российских активов обострять отношения Лукашенко с Владимиром Путиным, остается неясным. Правители встретились друг с другом на Параде Победы в Москве в конце июня, но, как сообщается, эта встреча была холодной, и Лукашенко сразу после парада уехал в Минск. Совсем недавно Путин и Лукашенко вместе открыли памятник времен Второй Мировой войны недалеко от российского города Ржева. Опять же, даже официальные отчеты утверждают, что они не разговаривали долго.

В целом Россия, похоже, дистанцировалась от белорусских выборов и публично не поддержала Лукашенко (как и любого другого кандидата). Европейский Союз, вероятно, встанет на путь введения новых санкций против Лукашенко в условиях обострения репрессий — и это может лишить белорусского правителя внешнеэкономической поддержки, необходимой для продолжения его правления.

Достаточно одной ошибки

Самое главное, что ошибки связаны не с их количеством, а с качеством. Как выяснил Дэниел Трейсман, большинству режимов достаточно было одной ошибки, чтобы потерпеть неудачу, — а две, три или четыре ошибки случались значительно реже.

Тем не менее, совершенные ошибки, по-видимому, представляет самую серьезную угрозу для власти Лукашенко. Становится все более очевидным, что средства, используемые для сдерживания мирного сопротивления, непродуктивны и только вызывают еще большее беспокойство среди общественности. Все больше людей становятся политически активными: они не одобряют аресты потенциальных кандидатов в президенты и давление на тех, кто готов легально участвовать в избирательных кампаниях. Все больше людей чувствуют себя лично вовлеченными, поскольку их подписи отклоняются, поскольку они, их друзья и члены семьи штрафуются или задерживаются за то, что не кажется им незаконным. Все больше людей хотят, чтобы их голоса были действительно услышаны при свободном и справедливом голосовании. Как ни странно, а потому и удивительно, гражданское общество не ослабевает, а наоборот, усиливается.

Автор заключает, что еще никогда действия Лукашенко не подводила его так близко к поражению, как в этот раз.