Из пустого в порожнее 2 10.07.2020, 9:38

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Что на самом деле происходит в АПК Беларуси?

Чиновники хвастаются рекордными надоями и привесами, ростом экспорта продукции АПК. Каков же финансовый выхлоп от жонглирования валовыми показателями?

Власти радуются, что сельское хозяйство пока остается среди драйверов экономики. И правда, производство сельхозпродукции выросло за 5 месяцев на 4,1%. Однако есть 2 больших замечания к этим +4,1%, пишут banki24.by.

Во-первых, рост показан к низкой базе 2019 года, когда выпуск продукции упал на 1,3%. И вообще, в прошлом году у аграриев были очень слабые первые 3 квартала и сильный 4 квартал.

Если сельхозники покажут «плюс» даже к октябрю—декабрю, то можно говорить о настоящем подъеме в отрасли, если нет, то станет понятно, что радоваться еще рано.

Впрочем, поводы грустить есть уже сейчас. Май 2020 года вышел крайне слабым относительно 2019 года. Выпуск сельхозпродукции увеличился всего на 0,5%. И это на фоне мая-2019, когда производство сократилось на 3,4%! Выходит, что в мае отрасль не вышла на уровень 2018 года.

Все выглядит еще более печально, если посмотреть на финансы аграриев. Ведь какой глубинный смысл в приросте ради прироста, когда по отчету о прибылях и убытках работа идет в минус?

Рентабельность по конечному финансовому результату чрезвычайно сильно зависит от учета (или неучета) господдержки. Рентабельность с господдержкой составила 10,1%, а без нее — лишь 2,2%. И это средняя рентабельность, значит медианная еще ниже. О настоящем масштабе проблем можно судить по доле убыточных организаций без учета господдержки.

За 4 месяца 2020-го эта доля составила 54,6%, а убыток убыточных предприятий достиг 227,7 млн BYN (+14,8% к 2019 году). Суммарные долги крупных и средних предприятий сельского хозяйства достигли 14,628 млрд BYN. Эти долги по сравнению с выручкой оказались больше в 3,5 раза.

Несмотря на периодические списания, рассрочки и отсрочки, просроченные обязательства аграриев на 1 мая составили 3,118 млрд BYN. Это значит, что сельхозники как минимум несколько месяцев не отдают кредиторам миллиардные суммы. Дебиторка сельского хозяйства на доступную отчетную дату составила 1,682 млрд BYN, из нее просроченная — 446,7 млн BYN.

Как видно, за счет одной дебиторки аграрии никак не могут рассчитаться по долгам, которые у них есть. Дебиторка в разы меньше, чем кредиторка и долги по кредитам и займам. Сельское хозяйство выступает чистым должником перед остальными отраслями экономики.