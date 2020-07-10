Эпидемиолог: Коронавирус может вызвать необычные мутации гриппа 10.07.2020, 9:43

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Иллюстрационное фото

Это произойдет уже осенью 2020 года.

Птичий и свиной грипп, которые могут прийти в регион Восточной Европы осенью 2020 года, будут представлять большую опасность из-за мутаций и присутствия коронавируса.

Об этом в блиц-интервью obozrevatel.com рассказала украинский врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина. "Может быть и птичий грипп, может быть и свиной. Для нас это уже не ново. Но любой грипп может быть страшным для нас, потому что мы не знаем, как он промутировал, как он будет поражать вместе с коронавирусом", – сказала она.

В то же время, по оценкам медика, осенью можно ожидать вакцину от новых штаммов свиного и птичьего гриппа.

Будут актуальными и меры защиты, которые применяются в ситуации пандемии коронавируса – маски, дезинфекция рук и дистанция. Как рассказала врач, спирт и мыло, которыми обрабатываются руки, разрушает оболочки вирусов, а маски снижают вирусную нагрузку, хоть и не являются полноценной защитой от вируса.

"Грубо говоря, можно вдохнуть миллион клеток, а с маской колония будет чуть меньшей. Соответственно, нагрузка меньше и иммунитет может справиться", – пояснила эпидемиолог.