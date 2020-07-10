Житель Речицы: Продам почку, чтобы заплатить за коммуналку 4 10.07.2020, 9:56

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Белорус из райцентра рассказал о финансовой ситуации.

Житель Речицы Денис Барсуков опубликовал в своем youtube-канале видео, в котором предлагает на продажу почку. Автор видеоролика не может оплатить коммунальные услуги, и задает вопросом, где в нашей стране взять денег человеку, который физически не может работать, и при этом не может оформить инвалидность.

«Сильные новости» связались с автором видео, и выяснил, как Денис оказался в ситуации, когда вынужден выставить дом, доставшийся ему в наследство, на продажу, и уже готов начать продавать свои органы.

— Пять лет назад я находился в местах лишения свободы. Там мне пришлось обратиться в минскую больницу для осужденных. Врачи сказали обратиться к ним через полгода, для постановки инвалидности. Тогда я даже не знал, почему мне хотели дать группу инвалидности. Оказалось, что у меня обнаружили врожденную патологию сердца. После того, как меня выпустили, ухудшилось самочувствие, меня прооперировали, с тех пор начал валяться по больницам.

Денис зарегистрировался в центре занятости, нашел вакансию — упаковщика, с хорошим заработком.

— Я проходил медкомиссию для устройства на работу. Анализ крови оказался плохим, и оказалось, что для этой работы я не пригоден. Вскоре после этого мне предложили работу грузчиком, и для этой работы я почему-то оказался допущен. Хотя эта работа намного сложнее, чем работа упаковщика. Я задал этот вопрос комиссии. Оказалось, что половину заболеваний просто удалили из моей карты.

Я вышел на работу, отработал один день: на работе мне стало плохо. В результате меня госпитализировали с вирусным гепатитом С. Я настоял на обследовании сердца. В результате подтвердилась врожденная патология сердца. Больше месяца я пролежал в больнице. Когда вернулся на работу, меня уволили.

После увольнения Денису выдали справку, что ему разрешен только легкий труд, с множеством ограничений.

— Мой отец заболел раком, и я оформил уход за ним. После его смерти я снова становлюсь на учет в центр занятости. Меня вновь отправляют на работу грузчиком. К тому времени состояние здоровья еще больше ухудшилось, о чем я сказал на комиссии. Начальник ВКК сказал, что мое самочувствие не связано с сердцем, и мне выдали разрешительное заключение на работу.

Я отработал всего 40 минут, стало плохо с сердцем, и меня забрала скорая. Но поскольку буквально день назад мне выдали заключение, что я здоров, при оформлении вызова записали, что я обратился в скорую с болью в пояснице. На следующий день я вышел на работу, и мне выдали бумагу, что я должен три месяца провести дома в отпуске за свой счет — врачи выдали справку на три месяца. Я отказался, обратился в милицию, прокуратуру. Вновь попал в кардиологию, где мне выдали справку о состоянии здоровья, по которой меня уволили.

Денис написал жалобу на ВКК Речицкой районной больницы. В результате проверки оказалось, что произошла техническая ошибка.

— Виновные привлечены к административной ответственности, но мне от этого ни холодно, ни жарко.

В январе 2020 года в гомельском РНПЦ у Дениса обнаружили новообразование в почке.

— Врач, кандидат медицинских наук, сказала, что определить, доброкачественная ли она или злокачественная, можно только взяв анализ после операции. УЗИ брюшной полости выявило цирроз печени. Кроме того, начал падать сахар в крови.

Речицкая МРЭК отправила Дениса на дообследование, но провести его не могут из-за коронавируса.

— Сейчас физическое состояние еще больше ухудшилось, с трудом хожу в магазин, увеличился вес — сейчас вешу 105 килограмм, из-за печени собирается жидкость, отечность.

Я написал жалобу на речицкий МРЭК в гомельский облздравотдел. Неделю назад пришла письмо из речицкой МРЭК — предложили отправить меня в Гомель на обследование, для выявления причины снижения уровня сахара в крови. Я согласился, однако прямо сейчас меня положить в больницу не могут, из-за переполненности больниц из-за коронавируса.

Три года Денис был зарегистрирован в центре занятости. Сейчас ему сообщили, что с учета его сняли.

— Смысла ходить к ним нет — помощи нет никакой, пособие 17 рублей. Жить не на что, на работу я уже и не претендую, потому что порой мне уже трудно ходить. Поэтому я и решил записать это видео — физически работать я уже не могу — поколоть дрова, например. Остается только интеллектуальная работа.

Сейчас Денису необходима диета и лекарства. Однако средств к существованию у него нет — работать он не может по состоянию здоровья, а группу инвалидности ему не выдают. Чтобы рассчитаться с долгами за коммунальные услуги, Денис готов продать дом. Снятое видео с громким названием «Продаю почку — за коммунальные услуги» — крик отчаяния человека, который не видит для себя будущего в этой стране.