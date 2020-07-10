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Актеры театра InZhest: Самое главное - это честные выборы и сменяемость власти

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  • 10.07.2020, 9:59
  • 2,707
Актеры театра InZhest: Самое главное - это честные выборы и сменяемость власти

Минские артисты записали видеообращение к согражданам.

Актеры минского театра InZhest записали видеообращение к белорусам:

«Мы, как и очень многие в Беларуси, считаем, что самое главное, что сейчас нужно нам, - это мирные честные выборы. Сменяемость власти – это нормально, и мы к этому, наконец, должны придти. Это не должно становиться личной трагедией одного человека – носителя этой власти и преподноситься как геополитическая проблема», - заявляют актеры.


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