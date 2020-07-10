закрыть
10 июля 2020, пятница, 12:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я вас разбужу, родные мои!»

  • 10.07.2020, 10:28
  • 2,248
«Я вас разбужу, родные мои!»

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями о Флешмобе солидарности.

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями о Флешмобе солидарности. Телеграм-канал “Баста!” приводит несколько комментариев:

"Вчера "Стены рухнут" включала на строящемся участке в Мозыре. Как раз работали строители, заулыбались и показали "класс". Радует, что всё больше людей одобряет наш флэшмоб. До этого была дома. Соседи согласны, поддерживают, они тоже против Саши 3% хотя многие из них пенсионеры".

"На самом деле, самое приятное в флешмобе с моей эгоистической точки зрения – это видеть глаза соседа напротив, который через неделю после моих концертов на весь двор поднялся, наконец, с дивана и поддержал меня несмелым хлопаньем в ладоши. А потом – еще одного соседа, который музыку включил. А через день – семью, которая вышла на балкон и стала подпевать мне. Ох, и тяжелы вы, белорусы, на подъем, но я вас разбужу, родные мои!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин