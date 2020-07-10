«Я вас разбужу, родные мои!» 10.07.2020, 10:28

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Пользователи соцсетей делятся впечатлениями о Флешмобе солидарности.

Пользователи соцсетей делятся впечатлениями о Флешмобе солидарности. Телеграм-канал “Баста!” приводит несколько комментариев:

"Вчера "Стены рухнут" включала на строящемся участке в Мозыре. Как раз работали строители, заулыбались и показали "класс". Радует, что всё больше людей одобряет наш флэшмоб. До этого была дома. Соседи согласны, поддерживают, они тоже против Саши 3% хотя многие из них пенсионеры".

"На самом деле, самое приятное в флешмобе с моей эгоистической точки зрения – это видеть глаза соседа напротив, который через неделю после моих концертов на весь двор поднялся, наконец, с дивана и поддержал меня несмелым хлопаньем в ладоши. А потом – еще одного соседа, который музыку включил. А через день – семью, которая вышла на балкон и стала подпевать мне. Ох, и тяжелы вы, белорусы, на подъем, но я вас разбужу, родные мои!"

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