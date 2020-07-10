Еще один президент заразился COVID-19 2 10.07.2020, 10:32

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ЖАНИН АНЬЕС

Ранее положительный результат показал тест на коронавирус у президента Бразилии.

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила в Twitter, что ее тест на коронавирус показал положительный результат, пишет rbc.ru.

«Я в порядке, буду работать из своей изоляции», — написала Аньес.

Врио президента Боливии 53 года. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заражению коронавирусом подвержены как молодые, так и пожилые люди, однако у лиц старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания, болезнь может принимать тяжелую форму.

Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19

За несколько дней до этого положительный результат показал тест на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару. До подтверждения диагноза он сообщал, что наблюдает у себя симптомы COVID-19 — высокую температуру и слабость. Как отмечало бразильское издание Globo, рентген показал, что легкие у Болсонару не поражены.

На начальных этапах пандемии президент Бразилии отрицал опасность инфекции и отказывался вводить связанные с ней ограничения. Сейчас страна занимает второе место в мире по числу зараженных, по данным Университета Джонса Хопкинса. Там зарегистрированы 1,7 млн заболевших, 67,9 тыс. человек умерли.

В Боливии вирус выявили у 42,9 тыс. человек, при этом 1,5 тыс. скончались от COVID-19. Всего в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек.