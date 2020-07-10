Минчанин: В какой еще стране такой беспредел вообще возможен? 8 10.07.2020, 10:37

5,033

ФОТО: RIA.RU

Надо всеми возможными средствами убрать эту дрянь из Дроздов, раз и навсегда.

"У меня было ИП, я работал с 2006 года, арендовал у государства подвал, который мне пришлось ремонтировать за свои деньги каждый год, - пишет телеграм-каналу “Баста!” читатель из Минска. - У ЖЭСа были аварии как по графику, и помещение переставало соответствовать требованиям, а начальник ЖЭС разводил руками и только пожимал плечами. Мне не вернули ни копейки из мной потраченных денег, хотя вроде как должны, и даже за время ремонтов я должен был платить аренду.

В этом году из-за "короны" я вынужден закрыться, и всё бы ничего, только вот опять авария, и я не могу закрыться до тех пор, пока не приведу помещения в тот вид, в котором я его брал. Якобы.

А аренда капает, налоги, социалка и так далее тоже надо оплачивать.

В какой еще стране такой беспредел вообще возможен? Только в лукашенковской Беларуси.

Поэтому надо всеми возможными средствами убрать эту дрянь из Дроздов, раз и навсегда. Иначе жизни нам не будет никогда".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.