«Мозг умирает»: врач рассказал, как частое употребление алкоголя влияет на организм 17 10.07.2020, 10:40

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Фото: fotlia

Длительное употребление спиртного влияет на работу внутренних органов и всего организма.

Как длительное употребление спиртного влияет на работу внутренних органов и всего организма, рассказала диетолог и нутрициолог Яна Фрай, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, больше всего от алкоголя страдает головной мозг.

«Когда алкоголь попадает в кровь, он разрушает стенки эритроцитов. Они становятся рыхлыми и липкими, постепенно срастаются друг с другом и образуют тромбы. Эти тромбы закупоривают мелкие сосуды головного мозга. Клетки мозга начинают отмирать, вы испытываете кислородное голодание, у вас появляется чувство приятной расслабленности, но в это время ваш мозг в буквальном смысле слова умирает», – предупредила медик.

Специалист утверждает, что безопасной дозы алкоголя нет. Даже если выпить бокал вина, уничтожается часть клеток мозга. Регулярное употребление алкоголя ведет к тому, что нарушаются функции мозга: мышление становится более медленным, снижается внимание, ослабляется память.

Спиртное негативно влияет также на сердечно-сосудистую систему. В результате распада алкоголя образуются токсины, которые приводят к нарушению сердечного ритма. Кроме того, повышается артериальное давление, а также закупориваются сосуды из-за сгущения крови.

Употребление алкогольных напитков может приводить к бессоннице, головным болям, расстройству желудка, появлению кариеса и цирроза печени.

«Фитоэстрогены, содержащиеся в хмеле, из которого и варят пиво, оказывают угнетающее действие на выработку мужских половых гормонов. Для мужчин это чревато не только женской фигурой, но еще импотенцией и бесплодием. Это касается и безалкогольного пива», – предупредила врач.

Она пояснила также, что будет, если отказаться от спиртного хотя бы на несколько недель.

«Воздержание от алкоголя позволяет восстановить кровеносную систему, что в свою очередь обеспечивает приток кислорода к клеткам головного мозга. Кроме того, улучшается память, возрастает способность к восприятию новой информации», – отметила специалист, напомнив также, что после отказа от спиртного улучшится состояние кожи.