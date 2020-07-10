Цены на нефть снижаются 3 10.07.2020, 10:48

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Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу снизились на 1,18%.

Цены на нефть снизились в пятницу и могут окончить неделю в минусе на фоне опасений, что в связи со всплеском заражений коронавирусом в США и других странах будут введены ограничительные меры, которые окажут давление на спрос, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,18% до $41,85 за баррель к 09:01 по Минску, на WTI - сбавили 1,51% до $39,02 за баррель.

Brent может зафиксировать недельное снижение на 2%, а WTI - на более чем 3%.

В то время как многие аналитики ожидают, что экономика и спрос на топливо восстановятся после пандемии, рекордный ежедневный рост числа коронавирусных инфекций в Соединенных Штатах, являющихся крупнейшим в мире потребителем нефти, вызвал обеспокоенность по поводу темпов любого восстановления.

“Я не предполагаю, что нефтяные трейдеры будут искать возможности для размещения значительных ставок на рынке сегодня, беря во внимание то, что цены могут продолжить падать и в выходные”, - сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp.

Соединенные штаты отчитались о 60.500 новых случаях заражения коронавирусом в четверг, обновив однодневный рекорд.