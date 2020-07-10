Атмосферные фронты накрыли Беларусь
- 10.07.2020, 10:53
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Объявлен желтый уровень опасности.
Утром и днем на большей части страны будут хозяйничать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, передает naviny.by.
Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (местами прогремят грозы).
Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый.
Брест +26..+28°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
Витебск +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
Гомель +25..+27°C (без осадков);
Гродно +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 30-40%);
Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.