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Спикер Верховной Рады назвал пять самых влиятельных политиков Украины

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  • 10.07.2020, 11:26
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Спикер Верховной Рады назвал пять самых влиятельных политиков Украины
Дмитрий Разумков
Фото: rbc.ua

В топ-5 Разумков включил и себя.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в опубликованном 9 июля интервью изданию "Страна" назвал себя в числе пяти наиболее влиятельных политиков страны.

"[Президент] Владимир Зеленский, [глава Офиса президента] Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков... Тут нет ранжирования. А кто пятый? Глава Верховной Рады", – сказал он.

Также спикер Рады прокомментировал слухи о том, что Аваков может присоединиться к якобы планируемому на осень-зиму "бунту" с участием пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович, он член команды и министр", – объяснил Разумков.


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