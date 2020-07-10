Шахтеры Солигорска готовы бастовать 10 10.07.2020, 11:31

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Недовольство есть, люди везде обсуждают ситуацию.

Солигорские шахтеры, сотрудники ОАО “Беларуськалий”, рассказали, почему хотят устроить забастовку, передает “Еврорадио”.

— Вы читали письмо, опубликованное в ТГ-канале NEXTA? Согласны с его авторами?

— Многое из того, что написано, могу подтвердить. То, что работаем на старье, — это факт. Был случай, когда нужно было настроить оборудование, запчастей в наличии не было, сальники уплотнительные покупали сами. Инструмент (гаечные ключи, шестигранники, всё не вспомню) покупали за свои деньги тоже. Многие бригады сами покупают инструменты. В итоге, пока пришло нормирование, мы ждали многое, от гидравлического масла до техники, так как проблема с соляркой, она в дефиците.

Иногда приходится технику безопасности нарушать, опять же по причине отсутствия некоторых деталей и оборудования либо его неисправности.

По поводу экономии на воздухе. У нас есть так называемые дни ТБ, это вторник и четверг. С утра, примерно с 8 до 12, когда происходит посещение ИТР [инженерно-техническими работниками. — ред.] шахт, в клети или около стволов слышно и чувствуется, как поступает большее количество воздуха, тут не нужны даже приборы, чтобы это определить, воздушная струя сильнее.

Проблемы с вентиляцией тоже есть. Иногда приходится снимать респираторы, потому что на отдалённых выработках невозможно в них дышать, приходится “перехватить” воздуха с пылью.

— А с зарплатами сейчас как? В письме говорится, что из-за постоянного изменения норм часть забойщиков не может наработать даже на тариф.

— Знаю бригады, где всё именно так. Если это добычная бригада, то зависит от объёма добытой руды. У каждой бригады своя норма. В шахте много разрядов и специальностей, поэтому зарплаты разные. От 1000 рублей до 5000, например. Думаю, и больше есть. Грех жаловаться. Но, как сказал Бабарико: "Я не хочу, чтобы люди ненавидели богатых”. Когда мама спрашивает, сколько мне перевели, я стесняюсь ей говорить, ведь она здоровье отдала за зарплату в 1000 рублей перед пенсией.

— За большие зарплаты приходится расплачиваться здоровьем?

— У меня на фоне работы в шахте появилась аллергия, я с сентября по май колю уколы, чтобы легче перенести сезон, и всё лето пью таблетки. У большого количества рабочих в шахте сорваны спины, больные колени. Постоянные перепады давления тоже не дают ничего хорошего.

— Какая специальность в шахте самая тяжёлая?

— Наверное, крепильщик [рабочий, отвечающий за рудничные крепления в шахте. — рeд.]. Самая неблагодарная работа, за которую, в принципе, не получают достойно.

— Читатели могут задать вопрос: так а чего шахтерам жаловаться? Откуда желание бастовать?

— Даже не знаю, что тут сказать. Как-то сидели с женой, обсуждали. Я говорил, что получаю в целом неплохо. Она ответила, что всем нужно так зарабатывать, а не только шахтёрам. Прожить на то, что сейчас люди зарабатывают, — нереально.

Бастовать хотят, возможно, из-за солидарности со своей страной и народом. Возможно из-за “есть с чем сравнить”, или из-за скотского отношения “Свечки” [главное здание “Беларуськалия”, администрация. — рeд.] к рабочим. А может, и всё вместе. 2020 год, как мне кажется, год перемен, люди чувствуют, и шахтёры — часть народа. Почему перемены тогда должны быть только во власти? А может, всё так совпало, всё в один момент — выборы, накипевшее у горняков, коронавирус, отношение к нему. Люди у нас, может, и трусливые, но не глупые и не слепые.

Профсоюзам я давно не верю. Власти всё знают и всё слышат, просто отворачиваются. Но выходить люди не хотят, мол, “где я найду работу с таким заработком”. Ждут у моря погоды. Поэтому и нет в Солигорске “цепочек солидарности”. Они там, где людям в принципе терять нечего.

— Раз затронули тему управляющих — что вы можете сказать о руководстве? О директоре?

— Не знаю его [Ивана Головатого, генерального директора ОАО “Беларуськалий”. — рeд.] как человека. Все говорят, что с его приходом стало хуже. Хотя он для города много делает: парк новый, трасса лыжероллерная. Но с денег ОАО пытается показать лицо предприятия. Ну знаете, когда кто-то приедет, его заселят в классную гостиницу “Алеся”, покормят там, проведут совещания в “Свечке”, и все такие: “Вау, тут бабками пахнет, всё дорого-богато”. А в шахте ржавые тачки без тормозов людей возят на смены.

Не сделаешь сам ремонт — не заработаешь себе зарплату

Мнение второго собеседника не сильно отличается от предыдущего.

— Что касается описанных [в письме из “Телеграма”. — рeд.] проблемных вопросов, то так оно и есть. Эти вопросы постоянно задаются нами руководству на участках, специалистам в службах, а ответ один — все ссылаются на вышестоящее руководство. Поэтому недовольство есть, люди везде ситуацию обсуждают.

Больше разговоров об условиях труда. Они особо не меняются, а нагрузка на работников растёт. Но никто не видит при этом увеличение своих доходов. В конце каждого месяца бригадиры идут на закрытие нарядов в нормирование, и зачастую они идут туда как на войну, так как постоянно нужен контроль за работниками этого отдела, которые постоянно хотят что-то урезать и забрать. Но открытых разговоров про забастовку нет. Многие считают, что в коллективах есть стукачи, которые могут рассказать об этом руководству. А работа шахтёра — она специфическая. Найти работу по другой специальности очень сложно, особенно когда уже полжизни отработал в забое. Такое положение не только с шахтёрами, но и со вспомогательными службами, которые обслуживают шахты.

Платят хорошо, но по отношению к чему? Если ко всей стране — может быть, и да. А если по отношению к выполняемой работе и вредности — нет. Многие из шахтёров не доживают до пенсии, а кто доживает, тот долго не живёт. Работа в таких условиях делает людей практически инвалидами: проблемы с суставами, сердцем, лёгкими, слухом...

Почему могут бастовать? Все видят, что прибыли у предприятия большие, а многие элементарные запчасти по полгода ждут. Чтобы вовремя проводить ремонты, бригады скидываются и покупают себе инструмент на рабочее место, так как не сделаешь быстро ремонт — не заработаешь себе зарплату. Многие руководители прямым текстом говорят “Съезди в БИЛД [строительный магазин в Солигорске. — рeд.] и купи”. Вот всё это и приводит к тому, что уже нет сил молчать. Но пока ещё только готовы высказываться анонимно.