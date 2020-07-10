закрыть
10 июля 2020, пятница, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВОЗ: Маска может стать модным аксессуаром

5
  • 10.07.2020, 11:33
  • 1,467
ВОЗ: Маска может стать модным аксессуаром

Маски могут быть с любыми рисунками.

Маска может стать модным аксессуаром, однако она должна быть обязательно трехслойной, а маску из ткани необходимо стирать каждый день при температуре 60 градусов, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Нужно сделать так, чтобы маски были всем доступны. Надо найти способ, чтобы все люди имели к ним доступ.... Я даже не против того, чтобы маска стала модной деталью. Но с условием – если она из ткани, ее надо стирать каждый день на 60 градусах, и что она будет трехслойная. А рисунок может быть любой. Я понимаю, жара, неудобно, это все понятно. Просто надо привыкнуть к этому", - сказала Вуйнович, говоря о мерах на фоне пандемии коронавируса.

Она также напомнила, что нужно всегда мыть руки, везде должны быть санитайзеры, а поверхности в общественных местах должны быть дезинфицированы.

"Мы очень разбаловались. Мы привыкли к тому, что все лечится. Но COVID – это не обычная бактерия. Так что хорошая гигиена – это то, что нужно вернуть в нашу жизнь", - добавила представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.


популярное за неделю

Мнение

Это и есть настоящая жизнь
Это и есть настоящая жизнь Ирина Халип
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции
Если оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, последуют санкции Андрюс Кубилюс
У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин