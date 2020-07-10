Пациентам с положительным тестом на COVID-19 не будут выдавать больничный 16 10.07.2020, 11:48

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Также не будут сообщать о наличии болезни в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Пациентам с положительным тестом на COVID-19 не будут выдавать больничный. Такое распоряжение вышло по приказу Министерства здравоохранения Беларуси, пишет Tеlegram-канал «Нехта».

Исходя из документа главного управления Гродненского облисполкома, людям, которые за собственные деньги сдают анализ на антитела, в случае положительного теста, не будут выдавать листки временной нетрудоспособности, а также не будут сообщать о наличии болезни в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Это касается именно тех пациентов, которые не имеют никаких клинических симптомов заболевания и не являются контактами первого уровня.

Проще говоря, за наши же деньги будут рисовать красивую статистику об отсутствии коронавируса в стране.