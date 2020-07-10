Кремль обсуждает отмену «дня тишины» на выборах 10.07.2020, 12:06

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Власти России разбирают меры, которые действовали во время голосования по «обнулению Путина».

Администрация президента России обсуждает использование на выборах норм, которые действовали во время голосования по поправкам в Конституцию. Среди них — отмена запрета на публикацию экзитполов до закрытия участков, отмена «дня тишины» — запрета на агитацию в день голосования и назначение наблюдателей только через Общественную палату, сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, передает «Радио Свобода».

На голосовании по поправкам в Конституцию не действовали многие нормы, применяемые к выборам в России. В частности, не было ограничений на публикацию экзитполов, де-факто не действовал запрет на агитацию, наблюдатели назначались от партий через Общественную палату. Кроме того, публикация результатов началась ещё до закрытия участников.

Кроме того голосование длилось целую неделю, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявляла, что эту норму так же могут перенести на грядущие выборы.

Новая схема назначения наблюдателей может помочь отсеять с участков неудобных людей, которых сейчас партии и кандидаты могут назначать напрямую, объясняет логику один из близких к администрации президента источников. При многодневном голосовании возможности для фальсификаций увеличиваются, — уверен сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Отказ от дня тишины и публикация опросов до закрытия участков может привести к доминированию лидирующих кандидатов, что будет препятствовать свободному волеизъявлению граждан, считает он.

Решения, использовать ли эти все нормы на выборах, пока нет, подчеркнули РБК оба источника. К ближайшему дню голосования в сентябре их, скорее всего, ввести не успеют.

Голосование по поправкам в Конституцию, обнуляющим, в частности, число президентских сроков для президента Путина состоялось в конце июня — 1 июля. После обработки 100% протоколов за внесение изменений проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

По оценке электорального аналитика Сергея Шпилькина, опубликовавшего разбор голосования в издании «Проект», почти 2/3 избирателей страны были лишены возможности проголосовать так, чтобы их голос был должным образом учтён.