Лукашенко заявил, что теперь он будет решать, какие зарплаты должны платить на частных предприятиях 23 10.07.2020, 12:07

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«Саша 3%» в очередной раз удивил белорусов своим бредом.

Телеканал ОНТ в своем телеграм-канале опубликовал цитату Лукашенко, в которой он заявляет о планах взять под контроль зарплаты на частных предприятиях, передает the-village.me.

— Я прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Правительство должно реализовать. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает свободным от всего, — сказал Лукашенко.