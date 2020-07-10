Как работает инициатива ByChange, которая помогает бывшим силовикам «войти в IT» 2 10.07.2020, 12:26

Уже есть первые результаты.

Дать удочку, а не рыбу – таким лозунгом руководствуется инициатива ByChange. Ее цель-помочь найти работу лицам, которые потеряли ее из-за собственных взглядов. Проект ByChange помогает войти в IT-отрасль тем, кто потерял работу из-за своих высказываний или убеждений. Бывшие силовики, учителя, врачи теперь с помощью менторов могут переквалифицироваться в программистов, передает «Белсат».

Кто-то должен помогать людям

Создатель ByChange-бывший следователь Евгений Юшкевич. Он окончил юрфак БГУ, где учился на прокурорско-следственной специальности. После окончания университета работал в прокуратуре и Следственном комитете. Однако потом ушел из органов и теперь работает как Android-разработчик.

Над созданием инициативы он начал задумываться еще год назад. Параллельно начал готовить к «выходу» из силовых ведомств своих знакомых, которые обратились к нему с просьбой помочь. Евгений вспоминает, что ему писало очень много людей разных профессий. Просили рассказать, не страшно ли были уйти, как учился, как устраивался.

Потом этот поток только начал разрастаться и в определенный момент достиг такого количества, что Евгений просто не успевал отвечать на сообщения.

«Я был поражен, насколько они неуверенные в своих силах и просто приучены к тому, что они «тупые и ничего не стоят», - признается Евгений.

Миссию проекта создатели видят, как упоминание о том, что в Беларуси есть гражданское общество. «Наши волонтеры переживают за будущее страны и готовы помогать тем, кому это нужно. Если кто-то помогает бездомным котикам, должны быть и те, кто старается помочь и людям», – отмечает Евгений.

Официальная дата запуска проекта - 25 июня, когда одновременно вышли несколько постов на разных площадках о ByChange.

Блогер Аляксей Картыннік. Фота: архіў героя

Абсолютно аполитичный проект

«Проект абсолютно аполитичен, не поддерживает какие-либо партии, движения, идеологии. Никого из нас не спонсируют ни ЦРУ, ни ФСБ, никто вообще. Завербовали нас только нашу совесть и здравый смысл. Это наша единственная идеология», - предупреждает Евгений.

Цель ByChange - не побудить людей быстрее уйти из государственной службы, но быстрее и легче адоптироваться к новой профессии.

Помимо Евгения одним из соучредителей проекта стал известный в IT-кругах YouTube-блогер АйТиБорода (настоящее имя – Алексей Картынник). Он присоединился к проекту несколько недель назад на начальных этапах. У Алексея за плечами 8 лет разработки различного программного обеспечения и несколько лет преподавания программирования.

«Идея инициативы изначально была близко мне по духу, и я с удовольствием присоединился», - рассказывает Алексей Картынник.

Как работает проект

ByChange - полностью волонтерский сервис. Желающие найти новую работу должны заполнить анкету, в которой нужно объяснить, как человека уволили и за что. Евгений подчеркивает, что никто не будет заниматься дополнительными проверками. Однако у инициативы есть свои методы верификации.

«Мы уже находились нечестные заявления. Но презумпция доверия к людям - на первом месте», - отмечает создатель ByChange.

Ядро проекта-менторы. Это люди, которые давно работают в IT-области и могут помочь советом, контактами или знаниями. Давать удочку, а не рыбу – вот принцип проекта ByChange.

Евгений отмечает, что многие при переходе в другие отрасли много учатся, но не в том порядке. Поэтому задача ментора - объяснить, каким образом обучаться и совершенствоваться.

Алексей Картынник отмечает, что каждый человек выбирает удобный для себя путь обучения.

«Мы, как инициатива, не даем курсы или платформу. У нас есть много айтишников, которые готовы направлять человека и консультировать его в вопросе выбора IT-профессии, помогать найти актуальную и полезную для его развития информацию. Это и есть менторство в нашем понимании», - объясняет блогер.

Как человеку без опыта попасть в IT?

Создатели инициативы отмечают, что в Беларуси именно IT-отрасль - главная сфера-меценат, где сконцентрированы основные людские компетенции и ресурсы.

«У нас нет своего условного Газпрома, и много очень умных людей рано или поздно попадают в воронку IT. И чем выше уровень окружающих-тем выше уровень яги к положительным изменениям реальности вокруг себя», – говорит Евгений Юшкевич.

Он отмечает, что IT очень демократичная отрасль, где оценивают только навыки и опыт. Туда могут попасть любой, она дает возможность заработать, а не получить зарплату.

Алексей Картынник отмечает, что начать карьеру в IT проще, чем в других отраслях. Достаточно полгода-год активного обучения по несколько часов в день. Стоит также владеть английским хотя бы на уровне, который помогает читать простые статьи в интернете.

Фота: «Белсат»

На вопрос, Будут ли в кризис востребованы новые работники без опыта, Алексей отвечает решительно:

«Если наши участники уже сумеют чему-то научиться, надеемся, кризис уже не будет актуален. Помимо этого, наша скорость работы не так высока, чтобы говорить об общем буме новичков на рынке в будущем. Мы обрабатываем по несколько заявок в день, однако для рынка труда это не очень много»

Блогер напоминает, что «айтишка» – это усилия и упорный труд на результат. Поэтому они подчеркивают, что дают удочку, а не рыбу.

Первые результаты

За первую неделю они получили более 350 заявлений от уволенных и обработали 250, уже с 66 людьми удалось связаться и работать. А для 13 человек уже найдены менторы.

Подробнее о людях, которые захотели принять участие в проекте, организаторы пока сказать не могут – из-за специфики сферы.

Названия компаний, с которыми сотрудничает инициатива, Евгений пока называть не может. Говорит только, что сейчас работодатели предлагают 12 актуальных вакансий.

«Проект долгосрочный, поэтому никаких конкретных результатов предсказать мы не можем», – подчеркивает Евгений Юшкевич.