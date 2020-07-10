«В языкознаньи знаете вы толк…» Александр Хоц

10.07.2020, 12:29

Ошибки диктатора не смели править даже в газете «Правда».

Поднимая тост "за русский народ", вождь и учитель, как ни странно, делал в русском языке грубые ошибки.

Если судить по газете "Правда" (если я не ошибаюсь) за декабрь 1939 года, где опубликованы "благодарности" Сталина в адрес Гитлера и Риббентропа (видимо, в ответ на новогодние поздравления фюрера), есть странная ошибка в склонении мужских фамилий.

"Господину Гитлеру" стоит в правильном дательном падеже, а "господину Иоахим фон Риббентроп" - без падежного согласования.

"Товарищ Сталин, вы большой ученый, (как известно), в языкознаньи знаете вы толк". Но не до такой же степени коверкать русский язык, да ещё на страницах партийного органа.

Загадки, собственно, две. Первая - почему корректоры (или даже в МИДе) не исправили очевидную ошибку вождя перед публикацией? Мужские фамилии склоняются, и Риббентроп - не исключение.

Легко предположить, что текст ответа самому "господину Гитлеру" (стратегическому партнёру) и его министру писался вождем лично и править его не решилась даже "каменная задница" Молотов в МИДе (партийная кличка министра).

Так что, Сталин, видимо, решил оставить странную и "пышную", "графскую" фамилию без дательного падежа. Словно это "мадам Риббентроп"...

Но есть и другая версия - в духе юмора российских самодержцев. Как известно, Николай II, зная о гомосексуальности министра иностранных дел графа Ламздорфа, шутливо называл его "мадам".

Возможно, Сталин намекал на подчиненную роль Риббентропа в политике в паре с фюрером? (желая польстить его мужским качествам ) - как знать..

Так или иначе, шутки с гендерными ролями (кто кого трахает) были типичны для сатиры того времени. Хорошо известна карикатура, где Гитлер со Сталиным представлены в виде брачной пары, причём Сталин стоит в уборе невесты.

Впрочем, шутки с падежами вряд ли были доступны немцам, а вот для "внутреннего потребления" могли сгодиться.

Почему "господин фон Риббентроп" оказался поставлен в газете "Правда" в той же форме, что и "госпожа фон Риббентроп" - до сих пор остаётся загадкой.

Но, возможно, всё гораздо проще. И товарищ Сталин просто не был таким уж "большим ученым", "знающим толк" в падежах.

Зато он был диктатором, чьи ошибки не смели править даже в газете "Правда".

Александр Хоц, Facebook