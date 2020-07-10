Депутаты парламентов стран ЕС станут «крестными» белорусских политзаключенных 10.07.2020, 12:52

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Немецко-швейцарская правозащитная организация начала кампанию солидарности #WeStandBYyou.

9 июля, ровно за месяц до президентских “выборов” в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными. Об этом говорится на сайте организации, передает spring96.org.

Кампания под названием #WeStandBYyou призывает к солидарности со всеми людьми в Беларуси, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека.

“В частности, наша солидарность адресована всем политзаключенным в Беларуси, которые должны быть немедленно освобождены. Мы не должны сидеть без дела, когда люди в центре Европы преследуются за то, что просто осуществляют свои основные права на свободу выражения мнений и собраний”, — сказал Ларс Бюнгер, президент швейцарской секции Libereco.

Все, кто хочет поддержать жертв политического преследования в Беларуси, могут сделать это в социальных секах с помощью хэштега #WeStandBYyou.

В рамках кампании #WeStandBYyou депутаты европейских парламентов заявляют о готовности стать "крестными родителями" политзаключенных в Беларуси и добиваться их освобождения.

Мануэль Саррацин, пресс-секретарь по восточноевропейской политике фракции “Бюнднис 90/Зеленые” в немецком Бундестаге, стал крестным блогера Игоря Лосика, находящегося в СИЗО с 25 июня.

Мануэль Саррацин. Фото с сайта www.lphr.org

По этому поводу Саррацин заявил:

"Как депутат немецкого Бундестага я требую немедленного и безусловного освобождения Игоря Лосика и всех других политзаключенных. Свобода прессы и свобода мнений — не преступления. Свобода прессы и свобода убеждений — это всеобщие права человека, которые должны соблюдаться везде. Таким образом, применение статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси является фарсом. Эти политические репрессии презирают демократию и не имеют ничего общего с верховенством закона.

Правительство Германии и ЕС должны срочно рассмотреть вопрос об ужесточении санкций. Сотни задержаний, репрессии против журналистов и блогеров, аресты, изоляция либо запугивание оппонентов режима не являются основанием для политики сближения, даже малых ее шагов".