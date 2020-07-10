Дмитрий Бондаренко: В случае нерегистрации Светланы Тихановской и Виктора Бабарико белорусы массово выйдут на улицы 31 10.07.2020, 13:20

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Фото: belsat.eu

Чиновники и силовики уже ищут подходящий вариант смены власти Лукашенко.

Ермошинский ЦИК назначил принятие решения о регистрации кандидатов в президенты на последний день - 14 июля. Есть ли вероятность, что альтернативные претенденты, Светлана Тихановская и Виктор Бабарико, не будут зарегистрированы и что делать в этом случае?

На вопросы Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

- Думаю, что в случае нерегистрации Светланы Тихановской и Виктора Бабарико все политические процессы в Беларуси ускорятся в разы. Белорусы массово выйдут на улицу, требуя регистрации своих кандидатов. А мы знаем, что свои подписи за них поставили минимум 600 тысяч человек, а рейтинг у Лукашенко никакой.

Лукашенко получит санкции - причем как со стороны Запада, так и со стороны России. Уже известно, что западные страны требуют от властей Беларуси зарегистрировать альтернативных кандидатов, иначе будут санкции. По моей информации, ровно такое же условие Лукашенко получил со стороны Путина: ему поставлено требование зарегистрировать оппозиционных кандидатов. Тем более, как минимум, один кандидат - я говорю о Викторе Бабарико - благосклонно воспринимается в России, потому что для нее это - проверенный человек. Нелегитимный президент в Беларуси России больше не нужен.

Надежды Лукашенко на то, что он отмахнется и выставит подставных, на этот раз не пройдут, потому что давление на него идет с трех сторон.

- Как вы оцениваете действия штабов альтернативных кандидатов в этой ситуации? Что бы вы хотели им сказать с учетом имеющегося у вас опыта политических кампаний?

- Видно, что на людей из штабов идет давление, в том числе со стороны белорусских спецслужб. Я бы им пожелал просто твердости, мужества и понимания того, что они представляют не только себя, но и миллионы белорусских избирателей, которые в их кандидатах увидели надежду на перемены в стране и на изменение своего собственного положения.

- Какие еще требования следует выдвигать протестующим белорусам, если им придется выйти на улицы с случае нерегистрации своих кандидатов?

- Требование только одно - регистрация своих кандидатов. В случае их нерегистрации властями - это будет означать начало кампании гражданского неповиновения.

Люди будут видеть и реакцию стран-соседей, ключевых политических игроков в лице Запада и Российской Федерации. Ситуация тогда уже будет идти только об отстранении Лукашенко от власти. Других вариантов тогда уже не будет, потому что сами выборы станут просто бессмысленными. Момент истины наступит уже в этот период.

- Что если напуганный Лукашенко захочет применить силу: он же угрожал повторением событий в Андижане?

- Этот человек явно не адекватен - мы это пониманием.

Но, с другой стороны, доверия со стороны диктатора к силовикам нет никакого. За последний год он поменял министра внутренних дел, руководителя и заместителей своей администрации, министра обороны, руководство Генштаба, главу Совбеза. Он поменял правительство, поменял руководство Комитета госконтроля и, наконец, поменял руководство военной разведки. К 14 годам заключения хотят приговорить многолетнего главу службы безопасности Лукашенко Втюрина, арестован бывший глава ДФР…

То есть, абсолютно никакого доверия к силовикам у Лукашенко нет. Он знает, что силовики им недовольны. Это брожение уже перекидывается в интернет, причем в нем участвуют не только военные, но и милиционеры.

Поэтому я могу только повторить, что если Лукашенко попробует принести узбекский опыт в нашу европейскую страну, то его постигнет судьба Чаушеску. Военные и силовики в этом случае с ним церемониться не будут, так как знают, что получат полную поддержку народа.

Все понимают, что смена власти в Беларуси будет только позитивной для всех слоев общества, в том числе для силовиков и чиновников. Именно поэтому появились такие кандидатуры, как Валерий Цепкало и Виктор Бабарико: практически это проявление номенклатурного заговора и заговора силовиков против Лукашенко.

Ситуация улучшится для всех слоев населения, как это было в Центральной Европе. Это - не нулевой вариант, лучше станет всем. Хуже - только семье Лукашенко и последним придурковатым силовикам, вроде руководства ОМОНа. Все остальные от ухода Лукашенко выиграют.

Видя неадекватность правителя, чиновники и силовики сейчас просто ищут подходящий вариант, как сделать смену власти менее болезненной для всех слоев общества. Ведутся и внутренние переговоры в правящей верхушке Беларуси. Я знаю, что со стороны властей уже идут переговоры и с зарубежными странами, и с представителями оппозиции по спокойной, безболезненной смене власти в стране.