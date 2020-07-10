Один из руководителей завода МАЗ: Уровень недовольства простых рабочих зашкаливает 7 10.07.2020, 13:21

8,308

Иллюстрационное фото

Рабочие могут устроить забастовку.

Не исключаю какого-нибудь саботажа, который выведет из строя просто всё. Пишет телеграм-каналу “Баста!” работник дочернего предприятия Минского автомобильного завода.

"Как вы считаете, если МАЗ со всеми сателлитами остановится, то экономика страны это выдержит? - спрашивает он. - Все литейки, которые нельзя останавливать и которые работают уже десятки лет без остановки, со всеми заводами и сопутствующими предприятиями?

А сейчас всё к этому и идёт.

Я руководитель не самого низшего ранга, и скажу одно - на мою должность и выше конкурс минус сто, от таких кресел открещиваются как могут, потому что это места "козлов отпущения".

Лукашенко видимо реально думает, что заставляя людей занимать кресла и платя им больше. чем обычным и не только работникам, он купить нашу любовь и преданность? Да чёрта с два, пусть горит в аду вместе со своими приказами.

Сейчас конкретно на нашем дочернем предприятии МАЗа уровень недовольства простых рабочих зашкаливает, забастовка может быть, а может и не быть, но я лично вот не исключаю какого-нибудь саботажа, который выведет из строя просто всё. И это будет начало, потому что тогда вынуждены будут бастовать даже те, кто не собирался.

Сделаю я что-нибудь, чтобы помешать этому? Нет, конечно, я не хочу, чтобы Лукашенко насиловал нашу страну вместе с людьми и дальше. Поэтому я просто буду молчаливо ждать инцидента, а если узнаю о его подготовке - даже помогу".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.